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    男買鹽酥雞口罩沒戴好、又拒實聯制 老闆提醒反遭嗆要找人砸店

    黃姓男子深夜到前鎮區一家鹽酥雞攤點餐，口罩沒有戴好，且不配合實聯制，老闆好意提醒，黃男竟飆罵髒話，甚至拍門牌、嗆聲要找人來砸店。（讀者提供）

    黃姓男子深夜到前鎮區一家鹽酥雞攤點餐，口罩沒有戴好，且不配合實聯制，老闆好意提醒，黃男竟飆罵髒話，甚至拍門牌、嗆聲要找人來砸店。（讀者提供）

    2021/08/22 10:29

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名黃姓男子本月17日深夜到前鎮區一家鹽酥雞攤點餐，口罩沒有戴好，且不配合實聯制，老闆好意提醒，黃男竟飆罵髒話，甚至拍店門牌、嗆聲要找人來砸店，店家報警處理，警昨晚通知黃男到案，依刑法恐嚇、公然侮辱罪嫌送辦。另黃嫌外出未佩戴口罩也依法開單函請衛生局裁罰。

    本月17日晚間11時許，黃姓男子（47歲）牽著一個小孩到前鎮區武慶二路的鹽酥雞攤點餐，黃男的口罩拉至下巴處未遮住口鼻，小孩也沒戴口罩，老闆要他掃QRCode登記實聯制，黃男說沒帶手機，不配合實聯制，還飆出髒話，老闆提醒他店內有錄影，黃男更嗆聲要找人來砸店。

    黃男隨後戴好口罩，拿著手機第2次返回鹽酥雞攤，但不是要掃QRCode，而是拍下店家門牌，老闆表示，黃男上次也不配合實聯制，在門口大小聲，因為嗆聲要砸店，又拍門牌，只好報警處理。

    前鎮警方警方獲報，為防制後續衍生暴力衝突事件，經擴大調閱監視器，並循線查訪，確認黃姓男子涉案，昨晚通知黃男到案說明，並約制告誡他不可再有不法暴力行為，全案依刑法恐嚇、公然侮辱罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    另黃嫌外出未全程佩戴口罩部分，另依傳染病防治法第70條1項規定，製單函請衛生局裁罰。

    黃男帶著小孩深夜到前鎮區一家鹽酥雞攤點餐，口罩沒有戴好，且不配合實聯制，老闆好意提醒，黃男竟飆罵髒話，甚至拍門牌、嗆聲要找人來砸店。（讀者提供）

    黃男帶著小孩深夜到前鎮區一家鹽酥雞攤點餐，口罩沒有戴好，且不配合實聯制，老闆好意提醒，黃男竟飆罵髒話，甚至拍門牌、嗆聲要找人來砸店。（讀者提供）

    黃男拿著手機第2次返回鹽酥雞攤，但不是要掃QRCode，而是拍下店家門牌。（讀者提供）

    黃男拿著手機第2次返回鹽酥雞攤，但不是要掃QRCode，而是拍下店家門牌。（讀者提供）

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