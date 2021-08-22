防南鐵東移最後強拆戶再衝突 警決24小時排班戒護

台南警方舉牌警告制止學生非法集會。（圖：民眾提供）

2021/08/22 10:05

〔記者王俊忠／台南報導〕南鐵東移最後1戶強拆戶、位於北區的黃春香住宅20日被強制拆除後，21日晚間陸續有30名學生聲援者重返黃宅，學生質疑鐵道局晚間施工、製造噪音違法。因有學生代表企圖闖入工區、持續非法集會，警方4度舉牌警告、制止無效，晚間近10點半驅離，為防傷害發生以束帶管束20名學生在場，並在今天凌晨1點多解除管束，20名學生相繼離去。

在警方驅離、管束過程中，有1名員警在拉扯時手臂擦挫傷；警方將對集會為首的黃春香與企圖闖入工區的學生代表李容渝兩人，依違反集會遊行法函送法辦。轄區五分局警方表示，在凌晨學生們離去後到今天上午9點，黃宅工區並無學生重返集結。

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警方說，為防衝突事件再發生，施工單位已在黃宅周邊加設第2層圍籬與監視器，同時持續排班由員警24小時在場戒護。五分局副分局長朱恩銳強調，目前警力戒護勤務無期限，會視工區現場狀況調度戒護警力。

市警局說明，20日警方以優勢警力排除阻擾學生，順利拆除北區開元陸橋下的黃春香住宅樓梯，警方為維護施工安全及保護學生、民眾安全，持續編排20名警力在場監控。

但21日晚間7點許，約有30名學生未經申請許可在黃春香住家前非法集會，學生代表李容渝突然拿棉被鋪墊圍籬、意圖翻入有危險性的工區內，被警方即時制止，之後，學生不聽勸阻持續在場集會，妨害附近住家安寧，警方多次勸導拒不離去。

五分局警方從21日晚間10點5分首次舉牌警告，到晚間10點22分第4次舉牌制止，制止無效後於10點23分依法驅離，因學生拒不離開工區範圍，警方為預防發生傷害，將20名學生以束帶管束於現場，過程中1名警員在拉扯時手臂有擦挫傷。

直到今天凌晨1點15分警方解除管束，五分局開元派出所長何世宸對現場學生喊話「 夜深了、趕快離開、回家路上請注意安全」後，20名學生陸續各自離開，並將究辦為首的李容渝與黃春香。

今天中午，台南市副市長戴謙特地到黃宅工區向在場執勤戒護的五分局員警同仁們慰勞、致意，戴謙表示，白天太陽很大、氣溫高，請員警在戶外戒護勤務時需要多補充水份，注意自己身體健康。（13:08更新）

學生們重返黃春香住宅附近集結，與警方對峙。（圖：民眾提供）

警方管束非法集會的學生。（圖：民眾提供）

警方持續編排警力在場戒護。（圖：民眾提供）

台南市副市長戴謙（前排右一）到黃春香宅工區慰勞戒護執勤的員警辛勞。（圖：民眾提供）

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