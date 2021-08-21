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    與已婚酒女上床辯稱是性交易 法官：「嘿咻」不在陪酒範圍判賠

    台中高分院法官認為，酒女與男客調情與性交，「均非陪酒工作內容之範疇」，判決蕭男敗訴。（資料照）

    台中高分院法官認為，酒女與男客調情與性交，「均非陪酒工作內容之範疇」，判決蕭男敗訴。（資料照）

    2021/08/21 23:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚的蕭姓男子，去年與女子阿香交往上床，阿香的林姓丈夫發現兩人親吻等親密照片，以及互稱「老公、老婆」等調情對話，一審判決蕭男與阿香應連帶賠償50萬元，蕭男上訴並宣稱，阿香是酒女，兩人只有「消費關係」（性交易），林男知道且不反對阿香陪酒，他具有「許諾之阻卻違法」，二審法官卻認為，縱使林男知道且同意阿香陪酒，但與男客調情與性交，「均非陪酒工作內容之範疇」，駁回蕭男上訴，全案確定。

    判決書指出，林男與阿香（化名）於5年前結婚，去年於阿香手機內發現，阿香與從事茶飲業的蕭男，合拍牽手、共眠、接吻與依偎等親密照片留念，LINE中還有調情對話，阿香說「老公，我想再聽一次，說你會娶我」，蕭男答覆「老婆，我會娶妳，讓妳當我的跟屁蟲」、「真的希望我們都還未婚，妳嫁的是我」。

    林男索賠90萬元，一審判決蕭男與阿香應連帶賠償50萬元，蕭男上訴二審，他不否認與阿香上床2次，但他是到「特種營業場所（酒店）」消費，認識陪酒的阿香，兩人只有「消費關係」（性交易），阿香也因他的消費而獲得金錢。

    蕭男強調，林男知道且不反對阿香陪酒賺錢，他具「許諾之阻卻違法」（被害人放棄法律保障的法益，例如丈夫同意妻子賣淫，就不能對嫖客主張民法的配偶權）。

    台中高分院法官卻認為，阿香陪酒一事，林男否認知情，蕭男也沒有提出證據佐證，「許諾之阻却違法」之說難以採信，縱使林男真的知道且同意阿香陪酒，但阿香與蕭男親密合照，宛如熱戀中的情侶，與男客調情親密互動，或進一步與男客性交，「均非陪酒工作內容之範疇」，蕭男辯詞違反常情、不足採信，維持應賠償50萬元的原判確定。

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