高雄大寮區家具倉庫大火 12車26人搶救

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高雄家具倉庫大火，火勢非常猛烈。（讀者提供）
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市大寮區潮興路某家具倉庫，今天晚間將近8點，驚傳發生火警，消防局派出多達9個分隊，共12車、26人前往搶救，於8點26分控制火勢，尚未傳出有人受困或受傷。
消防局指出，家具倉庫為鐵皮屋，因為多是易燃物品，一發不可收拾，派出大寮、鳳祥、中庄、瑞隆、前鎮、小港、高桂、鳳山及林園分隊到場，但火勢非常猛烈，在外圍以多條水線控制火勢，8點53分撲滅，肇事原因有待調查。
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