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    異國婚破碎！ 荷蘭夫偷吃還要求「兩女共侍一夫」 台灣妻氣炸休夫

    台灣女子愛上荷蘭籍男子，婚後抓包先生劈腿，未料先生反提出「兩女共侍一夫」要求，讓她氣炸訴離。基隆地院認為有理，判准2人離婚。（資料照）

    台灣女子愛上荷蘭籍男子，婚後抓包先生劈腿，未料先生反提出「兩女共侍一夫」要求，讓她氣炸訴離。基隆地院認為有理，判准2人離婚。（資料照）

    2021/08/21 21:06

    〔記者林嘉東／基隆報導〕台灣女子小珍（化名）愛上荷蘭籍于姓男子，婚後為愛遠走他鄉，竟活逮先生與「小三」同居，還生了2個女兒，沒想到先生竟然提出「兩女共侍一夫」要求，還洗腦她「一夫一妻是違背人類的原始本能」，讓她氣炸，訴請離婚。基隆地院認為，于已無意維繫這段婚姻，判准2人離婚。

    判決指出，37歲台灣女子小珍（化名）13年前與荷蘭籍于姓男子結婚後，心繫獨自返回荷蘭的先生，搭機千里尋夫；未料，小珍飛抵荷蘭後，赫見先生竟與荷蘭籍女子同居。

    小珍火冒三丈，于男竟提出「兩女共侍一夫」要求，還洗腦她：「古代都是一夫多妻，就連動物猴子也是猴王獨享整個雌性猴群，一夫一妻是違背人類的原始本能」。

    小珍無法接受「共侍一夫」要求，哭求于告知荷蘭女子他們已經結婚，于非但不趕走荷蘭女子，堅持3人同住，還到處跟朋友炫耀可以一次擁有2個女人，左擁右抱。

    小珍當年僅24歲，因旅遊簽證即將到期，又沒有荷蘭居留證，只能黯然離開荷蘭返台。

    小珍傷心返台，獨守空閨4年後，于男突然來電表明，已與荷蘭女子分開，希望能與她重新開始，還搭機來台與她懇談，希望2人能重新開始。

    小珍被于的誠意感動，決定放下過去的傷痛與于男重修舊好，與于牽手搭機飛往荷蘭。

    未料，2人度過沒有外人干擾的婚姻生活才一個禮拜，當年與于男同居的荷蘭女子，竟又帶著與先生生的2女兒出現在家中。

    于這才向小珍坦承，她與荷蘭女友並沒有分手，一直同居在一起，養育2個小孩。小珍這才徹底死心，不想為難與先生同居的荷蘭女子與2個小孩，帶著破碎的心返台，向法院訴請離婚。

    小珍控訴，于曾說過，他沒什麼嗜好，就是愛賺錢，唯一喜歡的事情就是女人，在外面看到身材好的女人就心癢癢想要發生關係，還跟她說事業有成的男人外面都有小三、小四，這是很正常的事。

    小珍說，她曾要求先生要對婚姻忠誠，想不到先生雙手一攤表示，無法對婚姻忠誠，還要她無條件接受他的不忠誠。

    小珍另提出先生與荷蘭女子親密照與2個小孩同居在一起的照片，佐證先生對婚姻的不忠。

    法院查出，于男自2012年出境後，迄今均無入境來台之紀錄，2人未共同生活長達9年，認為小珍的主張為真實，于男已無意維繫這段婚姻，判准2人離婚。

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