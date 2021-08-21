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    154隻緬因貓等名貴品種面臨安樂死 愛貓族哀號：不能認養嗎？

    英國短毛貓。（高雄查緝隊提供）

    英國短毛貓。（高雄查緝隊提供）

    2021/08/21 16:34

    首次上稿：12:50
    更新時間：16:34（海巡署清點貓咪數量）

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署高雄查緝隊攔截走私漁船，救出約154隻包括緬因貓等名貓，送交農委會動植物防疫檢疫局高雄分局安置，將依照「走私沒入動物及其產品處理作業程序」，一律人道銷毀，也就是安樂死。愛貓的寵物店員工聞訊，發出嘆息聲說：「好可憐哦，不能認養嗎？」

    高雄查緝隊強調，走私集團很專業，深知貓籠藏在密艙，有通風不良、可能悶死貓隻的安全疑慮，特別安裝抽風馬達，所以專案小組查獲時，多數貓咪仍活潑亂跳，主要有緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等品種，總共62籠、約154隻大小不等的貓咪。

    寵物店員工指出，名貴貓咪的價格，依血統純正、性別而有不同，一般市面販售價格，最貴的10萬元起跳，例如屬巨大貓種的成年緬因貓，體長可達約100公分，幼貓的價格大概是成年貓的一半，台灣數量較少；英國短毛貓5萬元至12萬元、布偶貓約8萬元、俄羅斯藍貓約4萬元，都是目前流行的品種。

    動植物防疫檢疫局高雄分局表示，過去曾查獲走私貓種，但這次數量較多，走私動物檢疫後，就算沒有疾病，因為來源不明，依照現行法規，一律人道銷毀。

    幼年緬因貓（前）。（高雄查緝隊提供）

    幼年緬因貓（前）。（高雄查緝隊提供）

    海巡署高雄查緝隊救出62籠走私貓。（高雄查緝隊提供）

    海巡署高雄查緝隊救出62籠走私貓。（高雄查緝隊提供）

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