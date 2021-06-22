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    首頁　>　社會

    兒子血洗診所1死2傷 爸爸、妹妹說謊掩飾罪行遭起訴

    賴男行兇之後，曾一度拒道歉，卻在看守所內抄佛經，還在開庭中質問法官「現在不是沒死刑？」。（資料照）

    賴男行兇之後，曾一度拒道歉，卻在看守所內抄佛經，還在開庭中質問法官「現在不是沒死刑？」。（資料照）

    2021/06/22 12:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市罹患思覺失調等症狀的賴姓男子，2018年5月24日持刀到牙醫診所，找擔任牙醫助理的妹妹未果，把怒氣發洩到醫師與護理師身上，持刀狂殺3人，將醫師王冠中殺害，兩名護理師重傷，法院審理時，賴男的妹妹與爸爸都改名，還向法官說謊，謊稱當時並不知道，賴男持刀到診所，實際上兩人都知道賴男帶刀要行兇，此一事實的認定，攸關賴男是否預謀殺人，台中地檢署認為賴父與賴妹說謊，依刑法偽證罪起訴。

    起訴書指出，賴男在2018年5月24日下午，持折疊刀到牙醫診所找妹妹，企圖殺害妹妹，妹妹事先得到父親的警告，要求妹妹請假躲起來，賴妹遂用簡訊等管道，告訴護理長等人，「哥哥帶刀要到診所找我」，牙醫師王冠中還特准賴妹請假，並建議賴妹躲到診所隱密處，不料，賴男找不到妹妹，竟下手殺害王冠中，並重傷兩名護理師，一審判處無期徒刑。

    台中高分院二審時，賴父與賴妹都出庭作證，依刑事訴訟法第180條規定，被告配偶、直系血親、三親等內的旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬，可以拒絕作證，但兩人卻仍願意作證與具結，他們宣稱，不知道賴男到診所做什麼，也不知道賴男帶刀，當天賴妹請假的原因，是擔心「被（賴男）打不好看」，至於賴妹為何告訴護理長等人「哥哥帶刀」？她宣稱，是她擔心不能請假，才把狀況說得嚴重一點，但她與父親都不知哥哥帶刀到診所。

    賴男是否預先帶刀，涉及他是否「預備殺人」，檢方認為，賴父與賴妹說法，與證人證詞完全不同，也與自己於警方偵訊時說法不同，包括護理師等同事都作證說，賴妹用簡訊等管道，指「哥哥帶刀要到診所殺我」，至於賴妹為何得知「哥哥帶刀要到診所殺我」，是接獲賴父的警告，台中地檢署認為兩人說謊，侵害司法公正與國家法益，依刑法偽證罪起訴。

    賴妹逃過哥哥的魔掌，卻與父親在法院作證中說謊，父女同被中檢依偽證罪起訴。（記者許國楨翻攝）

    賴妹逃過哥哥的魔掌，卻與父親在法院作證中說謊，父女同被中檢依偽證罪起訴。（記者許國楨翻攝）

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