開車忽快忽慢遭攔查 赫見車內藏6刀、9棍棒辯「防身」

圖為開山刀示意圖。（資料照）

2021/06/20 16:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子開車忽快忽慢，被巡邏中警方直覺可疑攔查，赫然在車內發現6把各式長短刀、9把各式棍棒，張雖辯稱是為了「防身」，但警方懷疑內情不單純卻查無其他不法，但認定攜帶違禁品已違反相關法規，仍將張及同車少年分依社會秩序維護法、少年事件處理法函辦。

而案經台中地院台中簡易庭審理後，認為張在深夜時段，攜帶大量刀、棍等器械，且明顯都具有殺傷力，難認有何正當理由，認定違反社維法事證明確，依法裁罰1.5萬元，並沒入扣案證物，可抗告；而少年則另案依少年事件處理法調查裁處。

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裁定指出，今年3月9日凌晨1時許，張男開車搭載另名少年在台中市區遊蕩，因車速忽快忽慢形跡可疑，引起巡邏中的警方直覺有異鳴笛攔查時，兩人神情慌張且面面相覷，更加深警方懷疑，經2人同意接受盤查，警方先在少年身上發現警棍，隨即又在後車廂內查獲大批刀械及棍棒。

經清查除有西瓜刀、開山刀、短刀等6把長短刀，另還有鐵棍、木棍、球棒等器械9把，警方研判2人深夜無故在車內攜帶大量刀械棍棒，不排除是做為尋仇或其他不法用途將兩人帶回偵辦；張男則在警訊中辯稱，攜帶這些刀棍是為了防身，沒有其他意圖，也沒有想要傷害其他人，警方雖查無其他不法事證，但訊後仍依違反社維法函送認定裁處。

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