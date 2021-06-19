金門截獲3嫌走私中國香菇 超過24小時後才送居家檢疫

金門岸巡隊著防護衣登小船清查。（金門岸巡隊提供）

2021/06/19 14:21

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，日前在金沙鎮湖山港岸際截獲3人走私中國香菇774.14公斤，全案依違反國家安全法及兩岸人民關係條例移送金門地檢署偵辦，3嫌中1人交保，2人請回。3嫌由境外返回，卻超過24小時後才進行居家檢疫，讓外界憂心有防疫破口，對此，縣府及岸巡均表示要再檢討。

海巡署第十二巡防區指揮部17日在雷達發現1艘以申請海釣為由出海的小船，駛出金門東北面禁、限制水域，在中國大伯島海域滯留，隨即調動線上巡防艇、第九岸巡隊及金門查緝隊，展開聯合查緝部署。

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岸巡隊等趁該小船返回金門湖山港岸際一擁而上，在艙內查獲46袋，總重774.14公斤中國乾燥香菇，隨即由安檢人員著全套防護衣，對船體及走私品消毒，並對船上薛姓、潘姓、陳姓等3嫌量測體溫，沒有發燒，通報金門縣政府後，將全案依違反國安法、兩岸人民關係條例移送金門地檢署偵辦。

3嫌6月17日下午4點許被截獲，18日由檢方透過視訊偵訊，薛嫌以2萬元交保，另2人請回；直至傍晚，縣府釐清3嫌「越界」事證，亡羊補牢，立刻協同縣警察局、縣港務處及金湖、金沙鎮公所，四處追人，終於在晚間8點多，由警方透過治安網絡，陸續將3人協助帶往防疫旅館進行14天居家檢疫。

對於3嫌為何在18日中午問訊後即離開岸巡隊，岸巡隊強調已詢問縣府，指縣府回應無法證明3嫌「前往中國」，縣府表示，18日傍晚才接到岸巡出示3嫌「越界」的證據，開始通知3嫌前往防疫旅館，對於中間產生執行居檢的落差，將與岸巡等單位檢討，以防疫情破口。

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金門岸巡隊等單位，在小船船艙內發現一袋袋走私香菇。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊等單位，在小船船艙內發現一袋袋走私香菇，進行清點。（金門岸巡隊提供）

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