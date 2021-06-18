捏造「美國來訪3參議員染疫」假訊息 台南男子被送辦

高男捏造散布的假訊息。（記者邱俊福翻攝）

2021/06/18 17:02

〔記者邱俊福／台北報導〕台南市1名43歲高姓男子，疑因不滿政府防疫作為，本月5日涉嫌捏造「明天來訪的三個參議員已染疫，且未隔離14天，蔡英文ct值非常的低」假訊息，散布於友人的LINE群組，刑事局偵三大隊經追查後，昨天會同台南市警局第一分局通知高男到案說明，訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法函送台南地檢察署偵辦。

警方是日前接獲民眾檢舉，社群軟體LINE帳號高姓男子，在LINE群組內發布該假訊息後，經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心認定前開言論為不實訊息，且該內容涉及我國元首及友邦，立即展開偵查。

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昨天，警方通知高男到案說明，據悉高男表達因不滿政府的相關防疫作為，為了抒發不滿，才會捏造該假訊息，並將訊息PO於跟友人的LINE群組。

警方呼籲，為因應新型冠狀病毒的防疫工作，除積極配合政府防疫措施外，使用各大社群媒體時，民眾應該遵循中央流行疫情指揮中心所提醒民眾之打假3步驟：「多疑、多查、不亂傳」，多加求證，以衛福部與疾管家之資訊為主，勿輕信、勿隨意轉傳，否則將面臨3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金。

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