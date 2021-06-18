美麗華舞廳殺人案番外篇！主嫌躲狗舍 女友助逃亡騙警去汽車旅館

美麗華舞廳殺人案主嫌林瑞鴻，其女友協助他逃亡被法院判刑。（資料照）

2021/06/18 15:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月，高市美麗華舞廳前因酒客鬥毆演變成殺人案，造成1死1傷街頭暴力事件，前警察局長李永癸也因此案遭拔官調職，主嫌林瑞鴻被依殺人等罪判17年徒刑，他的潘姓女友在林逃亡期間使出「調虎離山」之計騙警去汽車旅館查緝，也被依藏匿人犯判刑4月，得易科罰金。

判決指出，去年7月10日清晨，高市知名的美麗華舞廳大門外有2派酒客鬥毆，李姓男子混戰中遭人刺傷，血流如注，護理科畢業的吳姓舞小姐下班見狀，趕忙幫他止血，但李男最後仍傷重不治。

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警方獲報展開追查，但涉嫌殺人的主嫌林瑞鴻卻在潘姓女友的幫助下，先潛逃回兩人位於左營區祟德路的租屋處，等到員警趕到租屋處準備逮人時，潘女偷偷開啓社區後門讓林搭計程車離去，她則留在原地干擾員警辦案。

當林瑞鴻搭車到大社區某養狗場躲藏時，潘女告訴警方，她有騎車載林到附近的汽車旅館，但因記不得是哪間汽車旅館，還自告奮勇帶著員警在租屋處附近連逛3家汽車旅館，讓警方無法在第一時間將林查緝到案。

林男則在潛逃2天後，被埋伏多時的員警發現緝捕歸案，警方比對他的逃亡行蹤，確定潘女有協助逃亡，經傳喚潘女到案說明後，潘女也坦承犯行；高雄地院審理時，法官認為她妨害警方執行公權力，影響社會治安，誠屬不該，但考量犯後態度良好，且她是幫男友逃亡，因此依藏匿人犯判刑4月，可上訴。

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