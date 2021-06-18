為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    美麗華舞廳殺人案番外篇！主嫌躲狗舍 女友助逃亡騙警去汽車旅館

    美麗華舞廳殺人案主嫌林瑞鴻，其女友協助他逃亡被法院判刑。（資料照）

    美麗華舞廳殺人案主嫌林瑞鴻，其女友協助他逃亡被法院判刑。（資料照）

    2021/06/18 15:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月，高市美麗華舞廳前因酒客鬥毆演變成殺人案，造成1死1傷街頭暴力事件，前警察局長李永癸也因此案遭拔官調職，主嫌林瑞鴻被依殺人等罪判17年徒刑，他的潘姓女友在林逃亡期間使出「調虎離山」之計騙警去汽車旅館查緝，也被依藏匿人犯判刑4月，得易科罰金。

    判決指出，去年7月10日清晨，高市知名的美麗華舞廳大門外有2派酒客鬥毆，李姓男子混戰中遭人刺傷，血流如注，護理科畢業的吳姓舞小姐下班見狀，趕忙幫他止血，但李男最後仍傷重不治。

    警方獲報展開追查，但涉嫌殺人的主嫌林瑞鴻卻在潘姓女友的幫助下，先潛逃回兩人位於左營區祟德路的租屋處，等到員警趕到租屋處準備逮人時，潘女偷偷開啓社區後門讓林搭計程車離去，她則留在原地干擾員警辦案。

    當林瑞鴻搭車到大社區某養狗場躲藏時，潘女告訴警方，她有騎車載林到附近的汽車旅館，但因記不得是哪間汽車旅館，還自告奮勇帶著員警在租屋處附近連逛3家汽車旅館，讓警方無法在第一時間將林查緝到案。

    林男則在潛逃2天後，被埋伏多時的員警發現緝捕歸案，警方比對他的逃亡行蹤，確定潘女有協助逃亡，經傳喚潘女到案說明後，潘女也坦承犯行；高雄地院審理時，法官認為她妨害警方執行公權力，影響社會治安，誠屬不該，但考量犯後態度良好，且她是幫男友逃亡，因此依藏匿人犯判刑4月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    害高市警局長倒台 美麗華舞廳殺人案主嫌判17年、8共犯全無罪
    2021/05/22 09:46

    害高市警局長倒台 美麗華舞廳殺人案主嫌判17年、8共犯全無罪
    泊車小弟拿甩棍打酒客 高雄美麗華鬧事「被歇業」迄今
    2021/01/20 13:20

    泊車小弟拿甩棍打酒客 高雄美麗華鬧事「被歇業」迄今
    高雄警局長「被下台」 舞廳前殺人凶手從重量刑
    2020/11/04 05:30

    高雄警局長「被下台」 舞廳前殺人凶手從重量刑
    高市警局長被拔官的美麗華舞廳喋血案 主嫌依殺人罪起訴
    2020/11/03 13:21

    高市警局長被拔官的美麗華舞廳喋血案 主嫌依殺人罪起訴
    社會今日熱門
    全國首宗疫苗詐騙！攝影師稱「打一劑1760元」大學教授識破報警逮人
    2021/06/17 17:27

    全國首宗疫苗詐騙！攝影師稱「打一劑1760元」大學教授識破報警逮人

    北投分局警務員出包 侵占拾得現金貪污罪起訴
    2021/06/17 16:22

    北投分局警務員出包 侵占拾得現金貪污罪起訴

    早餐店美艷老闆娘沾上人夫 要賣很多蛋餅才能賠得了元配
    2021/06/17 17:26

    早餐店美艷老闆娘沾上人夫 要賣很多蛋餅才能賠得了元配

    歡迎「佳鈴」回來彰化6人搓麻將被逮 恐挨罰36萬元
    2021/06/17 17:22

    歡迎「佳鈴」回來彰化6人搓麻將被逮 恐挨罰36萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播