台中警查獲罕見「迷幻蘑菇」農場！「毒菇農」收押禁見

迷幻蘑菇是二級毒品。（記者張軒哲翻攝）

2021/06/18 10:31

〔記者張軒哲／台中報導〕保三總隊第一大隊台中偵查分隊經過長期追查，在高雄市查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批，為國內罕見且目前起獲數量最大的迷幻蘑菇栽種場案。

陳姓男子1年前由網路習得迷幻蘑菇相關資訊，興起成為「菇農」牟利，除由國外購進「孢子印」自行以培養栽種。並透過網路於相關社群兜售，再利用坊間無人商店進行收寄貨等轉手交易，為新見犯罪交易模式，但仍為保三總隊所突破查獲，今日將陳男收押禁見外，將面臨7年以上有期徒刑的重罪。

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保三總隊台中偵查分隊在台中地方檢察署檢察官洪國朝指揮下，於去年在台中市華美西街破獲張嫌涉栽種製造大麻案，於扣案證物中赫然發現3包重達34公克乾燥迷幻蘑菇，案經多月溯源追查，鎖定貨源來自高雄岡山區陳男，經過數月追查，於陳男住處查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批，連陳男的媽媽都不知兒子栽植毒菇，以為是種一般食用香菇。

33歲陳男家境不錯，平日無業，警方上門時，還一度辯稱是種一般香菇。他供稱一年前上網學習栽種、製造、烘乾，自己有先試用過，大約半年前透過網路以每公克批發價400元、零售價800元於相關社群兜售，至今約牟利數十萬元。

保三總隊指出，西洛西賓（俗稱迷幻蘑菇） 國內已列為第二級毒品，因含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素可以干擾大腦神經系統的信號傳遞而具有強烈迷幻作用，於服用後可產生多重幻覺加疊及時空錯置，恐危及性命，又因藥效影響甚長，對於服用者所產生精神病性障礙最長可達1年，警方呼籲國人千萬不要碰觸。

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保三總隊破獲罕見栽種迷幻蘑菇，數量頗多。（記者張軒哲翻攝）

陳男在高雄住家栽種迷幻蘑菇。（記者張軒哲翻攝）

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