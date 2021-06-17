愛慕少女到她房間過夜 少年慘遭7人私刑暴打踹鳥

台中一16歲少年被鄭姓女子等7人約出拳打腳踢教訓。（記者陳建志翻攝）

2021/06/17 20:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中16歲陳姓少年日前藉故在同齡洪姓少女房間內過夜，被對方父母發現，少女遭斥責，事後向鄭姓學姊哭訴，鄭女為替洪女出氣，約出陳姓少年興師問罪，糾集另6人拳打腳踢，私刑猛踹下體。陳男母親得知四處找人，隔天凌晨才在烏日找到渾身是傷的兒子送醫。警方獲報陸續帶回7人偵辦，依刑法聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦，而其中6人打人時未戴口罩，也依傳染病防治法送衛生局裁罰。

據了解，陳姓少年愛慕同齡的洪姓少女，日前藉故到洪女家，還在房內過夜，不過被洪女父母發現，洪女遭雙親斥責，事後向鄭姓學姊（20歲）哭訴，鄭女找來陳姓少女共7人，12日晚上約出陳姓少年到中區一家影城旁，要求陳姓少年道歉，鄭女不滿少年態度，將他帶到附近空地毆打，接著又帶至太平一江橋旁空地圍毆。

請繼續往下閱讀...

從影片中可看到，陳男跪地被眾人圍住，一名身材壯碩的打赤膊男子多次出腳猛踹他腹部、下體，另一名少女也揪住他的頭髮多次踹打，陳男被圍毆數度倒地。陳姓少年母親從兒子同學轉傳的影片得知他遭圍毆，急得四處找人，直到隔天凌晨3點多，才在烏日找到兒子，當時他已全身傷痕累累，顱內出血、左腿骨折、四肢擦挫傷送醫。

打人沒戴口罩也送裁罰

太平偵查隊長陳文虎說，15日獲報後漏夜偵辦，陸續帶回涉案鄭姓女子、陳姓少女及5名同夥到案說明，7人坦承因陳姓少年和少女有感情糾葛，要替少女出氣才動手打人。警方訊後依刑法聚眾鬥毆、傷害、妨害自由等罪嫌移送偵辦，另涉嫌傳染病防治法部分，轉市府衛生局依法裁處。警方也呼籲，私刑正義非正義，對於脫序行為必定強勢執法，追究到底。

太平分局警方獲報，漏夜偵辦帶回涉案7名男女移送法辦。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法