幫女同事按摩美腿卻偷摸「私密處」 男辯：情不自禁

任姓男子在女同事美美（化名）租屋處幫她按摩時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻美美嘴唇被告。（情境照）

2021/06/17 15:11

〔記者王定傳／新北報導〕今年2月，任姓男子在女同事美美（化名）租屋處幫她按摩時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻嘴唇，美美事後只要想到這件事就會不舒服、想吐，決定提告；任男本坦承有此行為，因為他對美美有好感、情不自禁，經拒絕後即停手，後來改口沒摸鼠蹊部，新北地檢署不採信，依違反性騷擾防治法將他起訴。

檢警調查，今年2月7日晚間11時許，任男在美美租屋處幫她推拿及按摩腿部過程中，趁美美不注意時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻嘴唇。

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任男在警詢時坦承確實有此行為，解釋說因為他對美美有好感、情不自禁，美美出言拒絕後即停手；偵查時改口說按壓大腿前有取得美美同意，且僅有按壓大腿內側接近膝蓋位置，未按壓鼠蹊部私密處，結束按摩後，2人一起欣賞電影，越靠越近才會親吻。

不過，美美指證，2人只是同事、普通朋友關係，不是情侶亦無曖昧，更未曾有肢體接觸，當時是任男主動幫她腿部按摩，未經同意即伸手撫摸她的鼠蹊部等部位並突然親吻她的嘴唇，案發後，她只要想到任男的行為就會不舒服、想吐。

另外，被害者在案發後曾發訊息指責，任男回說：「是我自己太衝動了…我心裡也明白跨越這條線之後是有可能造成妳心裡的二次傷害」、「我做了對妳來說再次引起妳內心深處的痛，我也體會到我或許已經變成妳認為的爛人」、「或許可以試著走進下一步，但我的方式不是很正確」、「我真的很抱歉」等語；檢方綜合上述證據後，依違反性騷擾防治法將他起訴。

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