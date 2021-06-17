為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    幫女同事按摩美腿卻偷摸「私密處」 男辯：情不自禁

    任姓男子在女同事美美（化名）租屋處幫她按摩時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻美美嘴唇被告。（情境照）

    任姓男子在女同事美美（化名）租屋處幫她按摩時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻美美嘴唇被告。（情境照）

    2021/06/17 15:11

    〔記者王定傳／新北報導〕今年2月，任姓男子在女同事美美（化名）租屋處幫她按摩時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻嘴唇，美美事後只要想到這件事就會不舒服、想吐，決定提告；任男本坦承有此行為，因為他對美美有好感、情不自禁，經拒絕後即停手，後來改口沒摸鼠蹊部，新北地檢署不採信，依違反性騷擾防治法將他起訴。

    檢警調查，今年2月7日晚間11時許，任男在美美租屋處幫她推拿及按摩腿部過程中，趁美美不注意時，偷摸她的大腿內側接近鼠蹊部私密處，還親吻嘴唇。

    任男在警詢時坦承確實有此行為，解釋說因為他對美美有好感、情不自禁，美美出言拒絕後即停手；偵查時改口說按壓大腿前有取得美美同意，且僅有按壓大腿內側接近膝蓋位置，未按壓鼠蹊部私密處，結束按摩後，2人一起欣賞電影，越靠越近才會親吻。

    不過，美美指證，2人只是同事、普通朋友關係，不是情侶亦無曖昧，更未曾有肢體接觸，當時是任男主動幫她腿部按摩，未經同意即伸手撫摸她的鼠蹊部等部位並突然親吻她的嘴唇，案發後，她只要想到任男的行為就會不舒服、想吐。

    另外，被害者在案發後曾發訊息指責，任男回說：「是我自己太衝動了…我心裡也明白跨越這條線之後是有可能造成妳心裡的二次傷害」、「我做了對妳來說再次引起妳內心深處的痛，我也體會到我或許已經變成妳認為的爛人」、「或許可以試著走進下一步，但我的方式不是很正確」、「我真的很抱歉」等語；檢方綜合上述證據後，依違反性騷擾防治法將他起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    網路口角演變成14人鬥毆送辦 還違反防疫規定
    2021/06/16 15:44

    網路口角演變成14人鬥毆送辦 還違反防疫規定

    小客車撞上中央分隔島力道猛烈 水泥護欄撞到位移
    2021/06/16 16:05

    小客車撞上中央分隔島力道猛烈 水泥護欄撞到位移

    騎樓偷摸少女後頸 遭檢起訴並請求加重其刑
    2021/06/16 16:10

    騎樓偷摸少女後頸 遭檢起訴並請求加重其刑

    造謠每人疫情援助金1萬！源頭抓到了 竟是肉乾攤販
    2021/06/16 16:14

    造謠每人疫情援助金1萬！源頭抓到了 竟是肉乾攤販

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播