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    抓到了！搶匪飛車搶走婦人脖上金項鍊 蘆洲落網

    搶匪飛車行搶婦人頸上金項鍊。（記者王冠仁翻攝）

    搶匪飛車行搶婦人頸上金項鍊。（記者王冠仁翻攝）

    2021/06/17 13:27

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市大同區今天早上發生一起飛車搶奪案件，陳姓婦人在路旁講電話時被搶匪飛車搶走脖子上掛著的金項鍊，這起案件也成為疫情進入三級警戒後，台北市首起搶案。案經警方全力追緝，警方今天中午在蘆洲逮到47歲黃姓搶匪，黃聲稱金項鍊已賣得7萬2千元，並拿贓款去買3千元海洛因，警方也隨即在他身上搜出其餘贓款。

    警方調查，今天早上10時許，陳姓婦人前往台北市大同區的太平市場逛街買菜，她不久後在路旁拿出手機講電話。想不到，她被47歲黃姓搶匪鎖定，黃見她顧著講電話，隨即催油門加速衝到她背後，一把搶走她掛在脖子上的金項鍊。

    陳發現被搶後，一度想追趕搶匪，但她過程中不慎跌倒，黃隨即逃之夭夭；附近攤商聽聞陳呼救查看，連忙報警。

    警方調閱監視器畫面追查，發現搶匪往三重方向逃逸，警方根據搶匪騎乘的機車車牌追查並通報攔截圍捕，今天中午12時許，在蘆洲地區逮到人，發現搶匪是47歲黃姓男子，而且犯案機車還是台贓車。

    黃聲稱，他搶得金項鍊後，拿去銀樓變賣得手7萬2千元，他又拿著贓款去買3千元的海洛因。

    警方目前正在釐清案情細節，追查有無共犯，稍晚將把他依搶奪、毒品、竊盜等罪嫌送辦。

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    大同分局在蘆洲地區逮到搶匪。（資料照）

    大同分局在蘆洲地區逮到搶匪。（資料照）

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