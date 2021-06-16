彰警62中階警官大調動 首見女性副分局長

彰化縣警局今天發布62名中階警官調動，其中最受矚目的是保安隊副隊長張淳閔（右）升任田中分局副分局長，她也是彰警歷來第1位女性副分局長。 （記者湯世名翻攝）

2021/06/16 18:24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局今天發布多達62名中階警官調動，其中最受矚目的是保安隊副隊長張淳閔升任田中分局副分局長，去年張員原本有希望爭取到刑大副大隊長一職，不料落空，張員改升保安隊副隊長，今天再度升官，一般都認為是還她一個公道，她同時也是彰化縣警局歷來第1位女性副分局長。62人在21日到任新職。

今天調動人數多達62人，也創下彰化警察局長許錫榮到任近1年來最大規模的調動。這62人當中，有不少備受矚目的面孔，除了最具代表性的張淳閔，還有秘書科局員張安進升任刑大副大隊長、員林分局偵查隊長鐘振邦升任和美分局副分局長。

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至於偵查隊長部分，姚志明北斗、李旺興鹿港、蕭志旺員林、楊昭賢溪湖、林志明和美、劉竣明芳苑。

其餘調任名單：陳世面主任秘書室警務參、徐方谷行政科長、顏志勤務指揮中心主任、鄭國偉少年隊長、林神改鹿港副分局長、施焜山溪湖副分局長、王次郎和美副分局長、蔡錫銘秘書科局員、洪禮保安隊副隊長、陳鶴堯溪湖副分局長、廖仁蔚北斗副分局長、蔡肇駿田中副分局長、黃世偉秘書科局員支援督察科、傅町盛芳苑副分局長、許訓育芳苑副分局長。

曾煥東秘書科秘書支援保安科、許晉議督察科風紀股長、鄭偉航督察科督勤股長、王兆麟保安科保安股長、鄭登源刑大偵三隊長、葉東奇鹿港偵查隊副隊長、廖得麟和美偵查隊副隊長、蘇仁傑田中偵查隊副隊長、林世行和美五組組長、蕭家亮刑大科偵隊長、賴建男溪湖偵查隊副隊長、蔡志昌北斗偵查隊副隊長、陳保成彰化偵查隊副隊長、李政函芳苑偵查隊副隊長。

謝玉同彰化三組組長、黃川益彰化警備隊長、王英州化莿桐所長、施宗源彰化大埔所長、林柏伸溪湖埔鹽分駐所長、楊士漢彰化四組組長、吳銘添彰化五組組長、廖大榕員林三組組長、邱炳翰員林二組組長、羅文頂鹿港三組組長、黃元宏 鹿港五組組長、施性德鹿港警備隊長、許在琨田中一組組長、劉晃聞北斗五組組長、張合兒員林勤務指揮中心主任、邱明宏芳苑三組組長、呂哲維督察科督察員 、陳煌明溪湖溪湖所長、陳勝文芳苑竹塘分駐所長、甘致宇督察科督察員、陳勝文芳苑竹塘分駐所長、張志豪田中二水分駐所長 、黃枝泉民防管制中心警務員、張椀婷法制科警務員。

彰化縣警局今天發布62名中階警官調動，其中受矚目有員林分局偵查隊長鐘振邦升任和美分局副分局長。 （記者湯世名翻攝）

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