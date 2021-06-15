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    進口中、越隔離衣偽裝台灣藥品公司所售 檢調約談搜索

    眾里科技股份有限公司。（圖擷取自該公司官網）

    眾里科技股份有限公司。（圖擷取自該公司官網）

    2021/06/15 12:22

    〔記者王定傳／新北報導〕位於新北市新莊區的眾里科技股份有限公司，涉嫌自中國進口醫療用拋棄式隔離衣79900件，另又從越南進口材質未經驗證拋棄式隔離衣10萬件，卻對外佯稱是宇紘藥品有限公司所販售、具有醫療效果的隔離衣，並以每箱400件2萬元價格販售給下游廠商、醫療院所、長照養護機構、藥局及一般民眾，新北地檢署上週發動搜索，訊後諭知負責人鄭琳達10萬元交保。

    檢方表示，已委請新北市政府衛生局儘速聯繫已取得該仿冒隔離衣的各級醫療機構及藥局通路及民眾，就所購買的隔離衣進行預防性停用與下架。

    本案起因於新北檢日前接獲調查局台中市調處報告有不肖業者仿冒合格醫療用拋棄式隔離衣，透過網路平台及業務員兜售方式，販售至全國各地。

    檢調進一步調查，眾里公司自中國輸入醫療用拋棄式隔離衣79900件，另又自越南輸入未經申請許可的拋棄式隔離衣10萬件（材質未經驗證），由眾里公司在租用的倉庫內更換為宇紘公司每盒10件的外盒包裝，對外佯稱是宇紘公司所販售具有醫療效果的隔離衣，並以每箱400件2萬元價格販售給下游廠商、醫療院所、長照養護機構、藥局及一般民眾。

    新北檢打擊民生犯罪專組魏子凱檢察官上週指揮台中市調處，會同新北市調處、新北市政府衛生局、台北市政府衛生局人員，前往眾里公司進行搜索及行政稽查，當場查獲仿冒醫療用拋棄式隔離衣5200件、進口報單及出貨單等物。

    檢方並約談負責人鄭女及王姓業務經理到案說明，經訊問完畢後，認鄭女涉犯刑法詐欺、偽造文書、商品虛偽標記及醫療器材管理法中的「冒用他人合法醫療器材名稱、說明書或標籤」等罪嫌，嫌疑重大，惟尚無羈押必要，諭知鄭女10萬元交保、王某請回。

    新北檢表示，正值國內疫情嚴峻之際，新北檢將積極指揮警調機關查緝各種仿冒醫療器材產品，以維護全國第一線辛勞醫護人員及民眾健康。

    檢北檢並表示，眾里公司所販售流入市面的標示不實防護衣，將同時協請主管機關新北市政府衛生局督促業者儘速完成回收事宜；若消費者有買受上述防護衣，請保留相關證據，並向各地衛生局及轄區檢警調通報、舉發，以利後續辦理退貨或求償事宜，檢察官亦會從速從嚴依法偵辦，共同守護國人健康。

    原廠宇紘藥品有限公司隔離衣與眾里科技股份有限公司的仿冒隔離衣對照圖。（記者王定傳翻攝）

    原廠宇紘藥品有限公司隔離衣與眾里科技股份有限公司的仿冒隔離衣對照圖。（記者王定傳翻攝）

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