台中未滿月男嬰猝死 社會局：母是非法移工、3歲哥哥已安置

發生男嬰猝死案的大樓外觀。（圖由民眾提供）

2021/06/14 16:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區一名未滿月的男嬰，疑遭熟睡的3歲哥哥壓到窒息，印尼籍媽媽一早發現男嬰有異趕緊聯絡房東通報警、消，但男嬰經送醫搶救仍宣告不治，全案除已報請檢察官相驗，釐清死因，社會局也介入了解，經查母親為非法移工，目前已安置3歲哥哥。

據查，該名36歲印尼籍媽媽與另名在外地工作的印尼籍男移工，育有3歲、未滿月的一對兄弟，平時媽媽與兩兄弟租住中區成功路大樓的頂樓加蓋簡陋套房中，因經濟狀況不佳，為貼補家用，媽媽還幫忙同鄉友人照顧一個3月大的男童，仍欠繳多月房租，但房東考慮到媽媽的處境，並未催討。

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今天清晨媽媽起床時，發現未滿月小兒子，疑被大兒子壓住已無呼吸、心跳，因她中文不佳，趕緊以通訊軟體聯絡房東通知警、消到場，台中市消防局獲報後取得媽媽電話，勤指中心並找來翻譯人員，利用三方通話在線上指導DACPR（線上指導心肺復甦術），同時間派遣救護車到場。

但救護人員到場時，男嬰已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，警方已報請檢方釐清死因，而社會局對此表示，這個家庭過去沒有相關通報紀錄，嬰兒死因檢警已介入調查，經查母親為非法移工，另一位小孩非本國籍，目前由社會局先行安置，提供必要的生活照顧，後續配合移民署處置程序隨母遣返。

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