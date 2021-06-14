疑被同睡3歲哥哥壓倒無法翻身 未滿月男嬰窒息不治

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〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局繼中派出所，今早近7時許接獲報案，轄內一棟大樓內有嬰兒需要救護，經通報消防局會同趕往時，印尼籍外配母親表示，一早起床準備替未滿月的男嬰餵奶時，驚見男嬰臉色發黑已無呼吸心跳，消防人員緊急將男嬰送往平等澄清醫院急救，但經搶救仍宣告不治。
據了解，經初步檢視，男嬰身上並無明顯外傷，疑是睡夢中被同睡的3歲哥哥壓倒無法翻身，導致窒息死亡，全案已報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。
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