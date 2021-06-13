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    獨家》員警上門欲通知到案 竊嫌疑想逃攀公寓後牆失足亡

    杜男從4樓摔落2樓遮雨棚。（記者徐聖倫翻攝）

    杜男從4樓摔落2樓遮雨棚。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/06/13 20:21

    〔記者徐聖倫／新北報導〕53歲杜姓男子日前涉嫌在新北市永和偷竊1輛腳踏車，警方今下午2時許為查出其身分發到案通知書，調閱監視器循線找到杜男租屋處，沒想到按了電鈴後，杜男疑似為了躲避查緝，趁同居人應門與員警對話時，從住處公寓後方攀牆而下，沒想到失足摔落2樓遮雨棚，送醫後不治。

    據了解，近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，警方現以防疫勤務第一優先，但考量到後續仍然要辦案，一些事前作業在這一期間還是要做。永和警分局秀朗派出所因轄內1件腳踏車竊案查不出犯嫌身分，遂調閱相關監視器，最終查出犯嫌住在中和區保健路某公寓，今日即土法煉鋼，拿著照片前往該公寓一戶戶詢問。

    警方問到4樓時，應門的正好就是杜男的同居人，她向警方杜男確實住過這邊，但現在不在家，警方得知身分、住處後，即準備離去，未料杜男這時竟從公寓後方窗戶爬出，疑似準備攀牆而下，沒想到失足摔落2樓遮雨棚，腦部重創當場腦死，送醫仍無力回天。

    警方表示，杜男犯的並非大案，更未預料到其實杜男在家，警方只是想確認身分，好在後續發通知書，並未要就地逮人，沒想到造成杜男如此大的反應，杜男確切死因將待檢警相驗後釐清。

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