人妻打線上遊戲打到劈腿 男網友遭夫求償因不知已婚免賠

高雄地院法官依此認定羅男不知對方已婚，認定無侵犯配偶權之故意，判決免賠，全案可上訴。

2021/06/13 12:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕曹姓人妻迷上與網友打線上遊戲，而且還和羅姓網友打到床上，發生性關係，曹女的丈夫得知怒告小王羅男，曹女表示和丈夫已無感情，也坦承和羅男做愛逾10次，被告羅男告訴法官不知女友已婚，曾傳訊告訴曹女事後獲悉她有家庭，要繼續走下去需多大的勇氣，曹女和小王最後分手，高雄地院法官依此認定羅男不知對方已婚，認定無侵犯配偶權之故意，判決免賠，全案可上訴。

判決書指出，人妻曹女迷上線上遊戲，認識網友交往進而劈腿，她的丈夫在去年間意外發現妻子和小王有曖昧，追問妻子坦承打線上遊戲，竟打到和男網友上床，怒告羅男求償，曹女坦承和羅男交往半年，期間發生多次關係，後來因有感於對不起丈夫和孩子，曾告知對方已無法交往，對方回她只要分一點愛給他就好。

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羅男向法官表示前年7月間玩線上遊戲和曹女認識，當時對方謊稱自己是單身，因此才與她交往，直到去年4月間，曹女突然要求分手，並表白自己有小孩，而且小孩的父親想要重新新開始，當時才知女友竟有配偶，曹女坦承還未離婚，且不想小孩變成單親家庭，主張根本不知曹女已婚，未侵害其夫配偶權。

法官審理時意外發現曹女和被告分手後，疑還與張姓男網友交往，張男到案也證明曹女隱瞞婚姻狀態，堅稱交往過程並沒有發生性關係；法官根據羅男和曹女分手的對話，羅男曾說知道對方有家庭後，如想要繼續走下去時需要多大的勇氣？法官認為張、羅兩男都不知曹女已婚，均判免賠，全案可上訴。

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