為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻打線上遊戲打到劈腿 男網友遭夫求償因不知已婚免賠

    高雄地院法官依此認定羅男不知對方已婚，認定無侵犯配偶權之故意，判決免賠，全案可上訴。

    高雄地院法官依此認定羅男不知對方已婚，認定無侵犯配偶權之故意，判決免賠，全案可上訴。

    2021/06/13 12:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕曹姓人妻迷上與網友打線上遊戲，而且還和羅姓網友打到床上，發生性關係，曹女的丈夫得知怒告小王羅男，曹女表示和丈夫已無感情，也坦承和羅男做愛逾10次，被告羅男告訴法官不知女友已婚，曾傳訊告訴曹女事後獲悉她有家庭，要繼續走下去需多大的勇氣，曹女和小王最後分手，高雄地院法官依此認定羅男不知對方已婚，認定無侵犯配偶權之故意，判決免賠，全案可上訴。

    判決書指出，人妻曹女迷上線上遊戲，認識網友交往進而劈腿，她的丈夫在去年間意外發現妻子和小王有曖昧，追問妻子坦承打線上遊戲，竟打到和男網友上床，怒告羅男求償，曹女坦承和羅男交往半年，期間發生多次關係，後來因有感於對不起丈夫和孩子，曾告知對方已無法交往，對方回她只要分一點愛給他就好。

    羅男向法官表示前年7月間玩線上遊戲和曹女認識，當時對方謊稱自己是單身，因此才與她交往，直到去年4月間，曹女突然要求分手，並表白自己有小孩，而且小孩的父親想要重新新開始，當時才知女友竟有配偶，曹女坦承還未離婚，且不想小孩變成單親家庭，主張根本不知曹女已婚，未侵害其夫配偶權。

    法官審理時意外發現曹女和被告分手後，疑還與張姓男網友交往，張男到案也證明曹女隱瞞婚姻狀態，堅稱交往過程並沒有發生性關係；法官根據羅男和曹女分手的對話，羅男曾說知道對方有家庭後，如想要繼續走下去時需要多大的勇氣？法官認為張、羅兩男都不知曹女已婚，均判免賠，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女經理連劈球隊2人夫！合買房啪啪10多次 唆驅逐正宮
    2021/06/11 05:58

    女經理連劈球隊2人夫！合買房啪啪10多次 唆驅逐正宮
    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情
    2021/06/10 06:48

    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情
    小三的老公親揭性愛照 原配才知丈夫出軌
    2021/06/08 11:44

    小三的老公親揭性愛照 原配才知丈夫出軌
    狠妻聯合小王殺夫 6歲女兒抖出驚人內幕：爸爸被埋在地板下
    2021/06/03 15:05

    狠妻聯合小王殺夫 6歲女兒抖出驚人內幕：爸爸被埋在地板下
    感情債扯不清 小王砍死小三 再當眾服毒
    2021/03/09 05:30

    感情債扯不清 小王砍死小三 再當眾服毒
    衛生紙團成鐵證！ 小王、小三姦情包不住
    2019/08/29 10:53

    衛生紙團成鐵證！ 小王、小三姦情包不住
    社會今日熱門
    竊賊趁防疫期警力吃緊 連續犯下中南部22起案件
    2021/06/12 13:02

    竊賊趁防疫期警力吃緊 連續犯下中南部22起案件

    PPT網友爆「花蓮縣政府你們太扯了」 縣府駁斥不實將提告
    2021/06/12 12:45

    PPT網友爆「花蓮縣政府你們太扯了」 縣府駁斥不實將提告

    竹縣男駕車至苗縣欲輕生 警及時救援阻憾事
    2021/06/12 13:12

    竹縣男駕車至苗縣欲輕生 警及時救援阻憾事

    桃園賭場大亨遭擄案起訴6人 幕後主嫌「少年董仔」仍在逃
    2021/06/12 13:03

    桃園賭場大亨遭擄案起訴6人 幕後主嫌「少年董仔」仍在逃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播