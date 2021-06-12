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    法警前腳戒護被告開庭 後腳酒駕淪被告「被戒護」出庭

    花蓮地院張姓法警酒駕，被移送到同一地址的花蓮地檢署偵辦。（資料照，記者王峻祺攝）

    花蓮地院張姓法警酒駕，被移送到同一地址的花蓮地檢署偵辦。（資料照，記者王峻祺攝）

    2021/06/12 21:28

    〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮地院一名張姓法警，負責戒護人犯與確保法庭安全，去年某日下班後，與友人飲酒作樂，宴畢酒駕返家，被警察攔獲，酒測值0.31，依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。由於花院與花檢在同一處所辦公，法警見張員竟淪為酒駕被告，「被戒護」出庭，不勝感慨。花蓮地院諭知他緩刑2年，懲戒法院則指他雖然多年前也曾酒駕，但承認犯行，判降一級改敘。

    去年11月間，張員執行戒護被告的庭務，退庭後，與友人餐敘，結束後跑去卡拉OK店續攤，飲酒作樂，隔日凌晨由友人載他返家，開到一半車況有異，張員便跳上駕駛座試車，開沒多久就被警方攔下。

    員警見張員渾身酒態，車內還散發酒味，命他下車受檢，未料酒測值0.31，超過公共危險罪的0.25標準值，警方立刻扣車，並將他帶回警局製作筆錄，訊後移送花檢偵辦。

    尷尬的是，花院與花檢在同一住址聯合辦公，法警間彼此互相熟識，張員被移送到檢方時，檢方法警見平日負責戒護被告的院方同事，竟因酒駕淪為被告，「被戒護」到偵查庭受訊，感慨萬千。

    由於張員有酒駕前科，不得緩起訴，檢察官遂向花院聲請簡易判決處刑；花院面對自己的同事，則判有期徒刑的樓地板2月，得易科罰金6萬元，並諭知緩刑2年，判決確定一年內，應向公庫支付6萬元。

    紙包不住火，花院的上級機關高等法院接獲通報後，再將張員函送懲戒法院審理。張員答辯指出，雖然酒駕，但未發生交通事故，亦未見媒體報導致服務機關聲譽受損，犯後已戒慎恐懼、潔身自愛，現悔恨交加，坦然面對，希望懲戒法院從輕裁量。

    懲戒法院指出，張員曾酒駕被逮，卻未自我警惕，反繼續酒駕，嚴重損害政府信譽，惟考量他未肇事，坦白認過並表示悔意，評議後判降一級改敘，可上訴。

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