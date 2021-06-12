富味鄉混油違法退稅挨罰近3700萬 聲請再審被駁回

富味鄉挨罰認為適用法規有誤，聲請再審，被最高行政法院駁回。（資料照）

2021/06/12 19:12

〔記者吳政峰／台北報導〕富味鄉食品公司在標榜100%頂級食用油內，摻入低價的黃麻油及調色用特黑油，外銷國際，用不正方法退稅。關務署不只追徵溢沖退稅額1800萬餘元，還依海關緝私條例裁罰近3700萬元。富味鄉願意繳回溢退稅額，但對罰鍰有意見，提起行政訴訟，去年底敗訴確定。富味鄉認為適用法規有誤，聲請再審，日前仍被最高行政法院駁回。

2012年12月3日至2013年8月27日間，富味鄉出具外銷品沖退稅申請書45份，申請沖退出口油品100％芝麻油及調和芝麻油關稅，經關務署核准在案，共退了1849萬7113元。

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而後彰化地檢署查獲富味鄉從2009年12月起，偷偷變更油品成分配方，於標榜頂級、特級、高級100％黑麻油的3項油品內，摻入低價黃麻油及調色用特黑油，銷售給不知情的廠商及通路商，涉犯食品衛生管理法及刑法的詐欺取財罪。富味鄉見混油案越滾越大，2013年間函知關務署，承認其外銷的100%芝麻油品，亦有加入黃麻油及特黑油

關務署查核審認後發現，富味鄉出口的芝麻油品，內添加「非進口」芝麻原料製成的黃麻油及特黑油部分，卻仍申請沖退進口芝麻原料關稅，涉以不正當方法請求退稅，決定追徵溢沖退稅額1849萬7113元，並按退稅額處2倍罰鍰3699萬4226元。

富味鄉願意繳回溢退額，但對於近3700萬元的罰鍰有意見，因此興訟抗罰。台北高等行政法院駁回其訴，但最高行政法院卻撤銷發回。不過，更一審仍判富味鄉敗訴，此次獲得最高行維持，去年全案確定。

富味鄉認為，關務署以富味鄉申請退稅時的海關緝私條例裁罰，但該法已於2018年修正，修正後的裁罰倍數較低，有利於富味鄉，但原審未查明這點，「適用法規顯有錯誤」，因而聲請再審。

最高行指出，原審已針對這點詳細說明判決理由，並無違誤，但富味鄉依舊據此聲請再審，程序上不合法，評議後駁回其再審之訴。

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