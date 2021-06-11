國安私菸案》華航前副總邱彰信 逃漏稅判刑2年8月

國安人員利用總統專機運輸未稅菸品案，台北地院今天宣判，華航高層4人都被判有罪，時任華空品處代組長黃川禎判刑5年4月、褫奪公權5年，時任華航公司副總經理邱彰信（見圖）、空品處協理于堯、管理組管理師陳穎彥3人，皆依逃漏稅罪，各判刑2年8月、2年6月、2年。（資料照）

2021/06/11 17:41

〔記者張文川／台北報導〕前年7月發生國安人員利用總統專機運輸未稅菸品案，台北地院今天宣判，除了8位國安局軍士官被重判，華航高層4人也都被判有罪，時任華空品處代組長黃川禎認定為貪污治罪條例「以公用運輸工具裝載逃漏稅物品罪」的幫助犯，判刑5年4月、褫奪公權5年，時任華航公司副總經理邱彰信、空品處協理于堯、管理組管理師陳穎彥3人，皆依逃漏稅罪，各判刑2年8月、2年6月、2年。

北院認定，超過免稅額的扣案菸品，確實為漏稅物品，專機訪團成員與入境旅客相同，在入境通關之際，適用入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法，超過免稅額的9793條菸，未向海關申報就入境，自屬漏稅物品，認定8名軍士官共逃漏關稅、菸酒稅、菸品健康福利捐、營業稅等，共818萬9639元，一併宣告沒收。

請繼續往下閱讀...

合議庭認為，吳宗憲曾傳通行證照片給黃川禎，黃川禎明知吳宗憲等人打算以配有機場通行證的公務車輛，將菸品載運出關，協助吳等人取得菸品，且在菸品遭海關攔查後，就詢問張恒嘉「已經裝完、過國賓門時，被海關攔下來嗎？」可見黃有幫助吳宗憲等人犯罪的主觀犯意，以貪污罪幫助犯論處，重判5年4月。

邱彰信、于堯、陳穎彥3人方面，北院認為，總統專機出訪屬公務性質，與私人逾量購買免稅菸品無關；邱彰信早已知道華航向來採用機邊交付免稅菸品，給國安特勤人員的交易模式，且由公司的處報會議得知，有高達5、6個裝有免稅菸品的貨櫃未上飛機。

于堯曾提醒白姓空服員「你跟國安交易時要小心」、「千萬不要說他們買了多少菸」；陳穎彥在與吳宗憲、張恒嘉討論如何交貨時，即曾建議「混在機邊貨櫃開始作業的同時，再開櫃取貨為佳」；邱彰信得知菸品遭查獲後，也與于堯、高姓協理在群組內討論「我們想一下說詞」，因此認定3人都構成逃漏稅。

合議庭審判長邱瓊瑩、受命法官楊世賢、陪席李陸華認為，邱彰信是空品處最高主管，長期給予國安特勤人員特權，同意下屬以不正方法販售免稅菸品主導販售免稅菸品，于堯在此案之前，就參與華航空品處大量販售免稅菸品給國安特勤的事，也同意下屬的違法行為。

黃川禎對吳宗憲等人運載未稅菸品出關一事，施以助力；陳穎彥依長官黃川禎的指示，至保稅倉庫監督菸品打櫃，待專機返國當天，指揮桃勤公司人員將菸品拖出保稅倉庫，並依張恒嘉的指示於機邊交付，屬基層執行的人員，犯罪程度輕於邱彰信等主管，4人審理時都否認犯行，依法將4人量處不同刑期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法