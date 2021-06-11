假愛情詐騙 檢警破獲嘉義機房逮9成員

嘉義檢警破獲古姓男子等人組成的假愛情詐財集團。（記者丁偉杰攝）

2021/06/11 15:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕防疫宅在家，上網交友小心遇到詐騙，嘉義檢警等單位今天宣布破獲利用愛情詐財集團，逮捕古姓男子等9人到案，古男等7人訊後聲押禁見獲准，1人另案發監執行、1人飭回。

刑事警察局第二大隊獲報，指古男等人在嘉義地區承租民宅設置詐欺機房，利用「微信」、「探探」等通訊軟體創立假帳號，化名與美、加地區華人製造戀愛機會，遂行詐騙。

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詐騙集團成員取得被害人信任後，以投資缺錢為由，誘騙被害人提供資金投資，再由二線機房人員佯裝「正道集團」經理幹部，提供香港帳戶予被害人進行匯款，詐騙得逞後，再由旗下不知名車手集團成員將詐欺贓款領出。

嘉義地檢署檢察官姜智仁8日指揮刑事局第二大隊、嘉市警局（刑警大隊、第一分局）、台中市警局（清水分局、烏日分局）、高雄市警局三民一分局等單位，持搜索票至該詐騙集團機房據點（嘉市西區某處）搜索，扣得筆記型電腦、智慧型手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟、現金3萬730元等證物，並逮捕古男等9人。

專案小組指出，初步清查至少有位3女子受害，其中1名住加拿大女子受騙6萬5000元美金，全案正擴大清查中。

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