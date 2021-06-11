為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假愛情詐騙 檢警破獲嘉義機房逮9成員

    嘉義檢警破獲古姓男子等人組成的假愛情詐財集團。（記者丁偉杰攝）

    嘉義檢警破獲古姓男子等人組成的假愛情詐財集團。（記者丁偉杰攝）

    2021/06/11 15:19

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕防疫宅在家，上網交友小心遇到詐騙，嘉義檢警等單位今天宣布破獲利用愛情詐財集團，逮捕古姓男子等9人到案，古男等7人訊後聲押禁見獲准，1人另案發監執行、1人飭回。

    刑事警察局第二大隊獲報，指古男等人在嘉義地區承租民宅設置詐欺機房，利用「微信」、「探探」等通訊軟體創立假帳號，化名與美、加地區華人製造戀愛機會，遂行詐騙。

    詐騙集團成員取得被害人信任後，以投資缺錢為由，誘騙被害人提供資金投資，再由二線機房人員佯裝「正道集團」經理幹部，提供香港帳戶予被害人進行匯款，詐騙得逞後，再由旗下不知名車手集團成員將詐欺贓款領出。

    嘉義地檢署檢察官姜智仁8日指揮刑事局第二大隊、嘉市警局（刑警大隊、第一分局）、台中市警局（清水分局、烏日分局）、高雄市警局三民一分局等單位，持搜索票至該詐騙集團機房據點（嘉市西區某處）搜索，扣得筆記型電腦、智慧型手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟、現金3萬730元等證物，並逮捕古男等9人。

    專案小組指出，初步清查至少有位3女子受害，其中1名住加拿大女子受騙6萬5000元美金，全案正擴大清查中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不能賣淫還債！她被迫入坑當車手 脫離深淵又慘遭黑吃黑
    2021/06/11 05:39

    不能賣淫還債！她被迫入坑當車手 脫離深淵又慘遭黑吃黑
    假冒刑事局副局長耍詐 車手頭、取款車手被判連帶賠償
    2021/06/02 20:48

    假冒刑事局副局長耍詐 車手頭、取款車手被判連帶賠償

    台中明德中學 年年醫科頂大再創佳績
    替詐團騙到2公斤黃金 車手抽1.1萬佣金卻判2年賠328萬
    2021/05/24 23:49

    替詐團騙到2公斤黃金 車手抽1.1萬佣金卻判2年賠328萬
    怎麼努力都無法打HBL 籃球名校畢業淪詐欺車手
    2021/04/15 06:09

    怎麼努力都無法打HBL 籃球名校畢業淪詐欺車手
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送殯儀館
    2021/06/10 16:47

    外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送殯儀館 影片

    扯！大貨車刷斷整排電桿 竟是所載鴿舍勾電線扯斷
    2021/06/10 17:15

    扯！大貨車刷斷整排電桿 竟是所載鴿舍勾電線扯斷 影片

    老公雇前女友、還買房供前妻住隔壁 女醫師氣炸休夫
    2021/06/10 16:31

    老公雇前女友、還買房供前妻住隔壁 女醫師氣炸休夫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播