花蓮端午連假管制5大場所 警方加強稽查

吉安警分局員警前往轄內特定風景區、景點、溪流等處加強宣導及取締。（圖由吉安警分局提供）

2021/06/11 12:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府公布端午連假管制5大類觀光場所，警方配合加派警力稽查，另包括20處大型市場、177個社區及207個原鄉部落，同時針對群聚或未戴口罩者違反防疫規定者查處，呼籲民眾3天連假盡量待在家中、減少日常活動，非必要切勿外出。

花蓮端午連假各大飯店、民宿訂房率不到1％，高達9成以上旅宿業者自主休館停業，並鼓勵旅客退訂或延後住宿。縣府也針對全國三級警戒，羅列公布縣內管制5大類觀光場所至28日，避免民眾闖入觸法，警方將配合派員稽查，共同堅守防疫戰線。

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花蓮縣警察局長蔡丁賢說，端午連假是防疫一大考驗，近日民眾防疫警覺心提高，發現旁人未戴口罩、八大行業明關暗開或擅闖公告管制區域等，均會主動報案，警方除維護治安與交通，防疫工作也不鬆懈，強力查處只是手段，最終還是為了民眾健康著想。

縣警局表示，依照傳染病防治法規定，場所違規營業、違反室內群聚處6至30萬元，擅闖公告管制區、未戴口罩者處3千至1萬5千；另外，假訊息也不要亂傳，轉傳假訊息會觸犯刑事法令，處3年以下有期徒刑及300萬以下罰金。

其中，吉安、新城等警分局配合縣府各項防疫措施，已派員至特定風景區、景點、溪流等處加強宣導及取締。縣府統計，目前累計函送裁處468件，其中包括場所26件、口罩433件、室內群聚1件5人、公告管制8件；假訊息移送6件11人。

花蓮縣觀光景點管制區域─

一、服務空間：太魯閣國家公園管理處、東海岸風景管理處、北回歸線、奚卜蘭、花蓮、秀姑巒等遊客中心。

二、開放型據點：七星潭風景特定區、鹽寮海濱、牛山、蕃薯寮、芭崎、大石鼻山、石門、石梯橋、長虹橋、瑞港4K、奇美。

三、步道：匯德、砂卡噹、長春祠、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、岳王亭吊橋、白楊、豁然亭、小奇萊、合歡溪、得卡倫、小錐麓、大同大禮、燕子口、流芳橋觀景平台、蘭亭、綠水、合流露營區、綠水野營地、綠水文山、武嶺觀景台、合歡主峰、石門山、合歡西北峯、屏風山等步道。

四、重要溪流及海域：三棧溪、砂婆噹、翡翠谷、清水溪、崇德海岸水域。

五、其他因疫情發展新增之場所。

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花蓮縣政府公布端午連假管制5大類觀光場所，警方配合加派警力稽查，另包括20處大型市場、177個社區及207個原鄉部落，新城員警至部落宣導。（圖由新城警分局提供）

花蓮縣府針對全國三級警戒，羅列公布縣內管制5大類觀光場所至28日，避免民眾闖入觸法，警方將配合派員稽查，共同堅守防疫戰線。 （圖由花蓮縣政府提供）

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