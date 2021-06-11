為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮端午連假管制5大場所 警方加強稽查

    吉安警分局員警前往轄內特定風景區、景點、溪流等處加強宣導及取締。（圖由吉安警分局提供）

    吉安警分局員警前往轄內特定風景區、景點、溪流等處加強宣導及取締。（圖由吉安警分局提供）

    2021/06/11 12:56

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府公布端午連假管制5大類觀光場所，警方配合加派警力稽查，另包括20處大型市場、177個社區及207個原鄉部落，同時針對群聚或未戴口罩者違反防疫規定者查處，呼籲民眾3天連假盡量待在家中、減少日常活動，非必要切勿外出。

    花蓮端午連假各大飯店、民宿訂房率不到1％，高達9成以上旅宿業者自主休館停業，並鼓勵旅客退訂或延後住宿。縣府也針對全國三級警戒，羅列公布縣內管制5大類觀光場所至28日，避免民眾闖入觸法，警方將配合派員稽查，共同堅守防疫戰線。

    花蓮縣警察局長蔡丁賢說，端午連假是防疫一大考驗，近日民眾防疫警覺心提高，發現旁人未戴口罩、八大行業明關暗開或擅闖公告管制區域等，均會主動報案，警方除維護治安與交通，防疫工作也不鬆懈，強力查處只是手段，最終還是為了民眾健康著想。

    縣警局表示，依照傳染病防治法規定，場所違規營業、違反室內群聚處6至30萬元，擅闖公告管制區、未戴口罩者處3千至1萬5千；另外，假訊息也不要亂傳，轉傳假訊息會觸犯刑事法令，處3年以下有期徒刑及300萬以下罰金。

    其中，吉安、新城等警分局配合縣府各項防疫措施，已派員至特定風景區、景點、溪流等處加強宣導及取締。縣府統計，目前累計函送裁處468件，其中包括場所26件、口罩433件、室內群聚1件5人、公告管制8件；假訊息移送6件11人。

    花蓮縣觀光景點管制區域─

    一、服務空間：太魯閣國家公園管理處、東海岸風景管理處、北回歸線、奚卜蘭、花蓮、秀姑巒等遊客中心。

    二、開放型據點：七星潭風景特定區、鹽寮海濱、牛山、蕃薯寮、芭崎、大石鼻山、石門、石梯橋、長虹橋、瑞港4K、奇美。

    三、步道：匯德、砂卡噹、長春祠、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、岳王亭吊橋、白楊、豁然亭、小奇萊、合歡溪、得卡倫、小錐麓、大同大禮、燕子口、流芳橋觀景平台、蘭亭、綠水、合流露營區、綠水野營地、綠水文山、武嶺觀景台、合歡主峰、石門山、合歡西北峯、屏風山等步道。

    四、重要溪流及海域：三棧溪、砂婆噹、翡翠谷、清水溪、崇德海岸水域。

    五、其他因疫情發展新增之場所。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    花蓮縣政府公布端午連假管制5大類觀光場所，警方配合加派警力稽查，另包括20處大型市場、177個社區及207個原鄉部落，新城員警至部落宣導。（圖由新城警分局提供）

    花蓮縣政府公布端午連假管制5大類觀光場所，警方配合加派警力稽查，另包括20處大型市場、177個社區及207個原鄉部落，新城員警至部落宣導。（圖由新城警分局提供）

    花蓮縣府針對全國三級警戒，羅列公布縣內管制5大類觀光場所至28日，避免民眾闖入觸法，警方將配合派員稽查，共同堅守防疫戰線。 （圖由花蓮縣政府提供）

    花蓮縣府針對全國三級警戒，羅列公布縣內管制5大類觀光場所至28日，避免民眾闖入觸法，警方將配合派員稽查，共同堅守防疫戰線。 （圖由花蓮縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    端午連假宅在家！ 新北風景區公車減班或停駛
    2021/06/11 12:36

    端午連假宅在家！ 新北風景區公車減班或停駛
    端午連假國內空運航班大減82％ 海運多航線停駛
    2021/06/11 12:01

    端午連假國內空運航班大減82％ 海運多航線停駛

    全台稀有1字頭 智慧氣流活氧宅
    端午連假中市在雙鐵建防疫門 停管處員工反彈未打疫苗要輪值
    2021/06/10 20:00

    端午連假中市在雙鐵建防疫門 停管處員工反彈未打疫苗要輪值
    國道客運端午連假限載2成 宜蘭通勤族明天車位大減
    2021/06/10 17:23

    國道客運端午連假限載2成 宜蘭通勤族明天車位大減
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    北市診所私打疫苗 台灣國將告發柯文哲圖利
    2021/06/10 15:10

    北市診所私打疫苗 台灣國將告發柯文哲圖利

    外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送殯儀館
    2021/06/10 16:47

    外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送殯儀館 影片

    中火煤倉輸送帶起火影響空品 中市府重罰500萬元
    2021/06/10 13:14

    中火煤倉輸送帶起火影響空品 中市府重罰500萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播