為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前立委辦公室主任「選民服務」 被依圖利罪判刑4年6月

    最高法院駁回上訴，全案確定。（資料照）

    最高法院駁回上訴，全案確定。（資料照）

    2021/06/11 11:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委許智傑前辦公室主任陳永勝2015年在職時，接獲隆嘉精密及隆佳印刷電路版2公司陳情，希望能查明勞檢違失事項。陳永勝遂與裁罰機關北區職安中心聯繫，希望能減少或免除違失罰款。承辦人員擔心影響升遷，把罰款總額從24萬元降至6萬元。經人檢舉，陳永勝主張是「選民服務」，但高等法院仍認他觸犯圖利罪，判刑4年6月，褫奪公權4年，日前獲最高法院維持，全案確定。

    北區職安中心張姓檢查員負責製造業的勞檢，2015年間前往隆嘉、隆佳2間公司勞檢，認定2家公司各有6項違規，返回辦公室之後，隨即在線上勞動條件檢查資訊系統內建檔，每項違失法定罰款2萬元起跳。

    2公司的郭姓負責人得知勞檢結果後，向陳永勝陳情，希望能再度查明並減少裁罰。陳永勝因而透過勞動署的邱姓國會聯絡人，轉達關切該2間公司的勞檢結果。

    職安中心陳姓科長接獲通知，電聯陳永勝探詢其用意，陳永勝即要求重新查明違規事項，看看能否減少以免除或減少裁罰。陳男忌憚陳永勝是立委辦公室主任，若不遂其意，升遷恐受影響，遂指示承辦的張姓檢查員減少2間公司的勞檢違規事項。

    高院指出，依張員的勞檢結果，2家公司分有6項違規，應各處12萬元以上的罰鍰（每項違規事項處以2萬元以上罰鍰），北區職安中心依法應將勞檢結果函送直轄市或縣市主管機關，並無裁量空間，但陳員與張員卻隱匿相關勞檢資料，並逕自減少勞檢違失事項後，才送桃園市政府，並轉知陳永勝。

    2間公司共有12項違失，共被裁罰24萬元，經過刪除後，違失事項只剩3項，裁罰降為6萬元。

    陳永勝主張自己只是接獲廠商陳情，轉知職安中心，希望能勿枉勿縱查明，單純選民服務，絕無施壓或關說。

    但高院未採信其說法，直指陳永勝是立委辦公室主任，不思以正途協助立委執行職務，反利用此等優勢地位，迫使行政機關依照他的想法，去圖利他人，戕害立法及行政機關形象，所生損害匪淺，犯罪後又以為民服務之名矯飾己過，未見悔意，所為甚至牽連同陳員、張員觸法，評議後判他4年6月徒刑，褫奪公權4年。

    案經上訴，最高法院認為高院的認事用法無誤，量刑刑度也未超過比例原則，日前駁回其訴，全案確定。

    而塗改違規記錄張員及陳員，因認罪有悔悟等原因，分別被判刑1年4月及1年8月，均獲得緩刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    旗下司機撞死3人害公司被勞檢開罰 法院撤銷
    2021/05/19 14:26

    旗下司機撞死3人害公司被勞檢開罰 法院撤銷
    工地勞工未戴安全帽 勞檢發現5缺失
    2021/05/16 13:17

    工地勞工未戴安全帽 勞檢發現5缺失

    全台稀有1字頭 智慧氣流活氧宅
    中市營造工地6年「墜落、滾落」高達41人市議員要求市府落實「工地零酒精」
    2021/05/13 14:11

    中市營造工地6年「墜落、滾落」高達41人市議員要求市府落實「工地零酒精」
    議員指役政署科長涉關說趙介佑案 內政部駁斥：依法辦理
    2021/05/10 17:05

    議員指役政署科長涉關說趙介佑案 內政部駁斥：依法辦理
    接受關說判肇逃無罪// 枉法裁判 高院前審判長高明哲起訴
    2021/05/08 05:30

    接受關說判肇逃無罪// 枉法裁判 高院前審判長高明哲起訴
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    北市診所私打疫苗 台灣國將告發柯文哲圖利
    2021/06/10 15:10

    北市診所私打疫苗 台灣國將告發柯文哲圖利

    外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送殯儀館
    2021/06/10 16:47

    外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送殯儀館 影片

    中火煤倉輸送帶起火影響空品 中市府重罰500萬元
    2021/06/10 13:14

    中火煤倉輸送帶起火影響空品 中市府重罰500萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播