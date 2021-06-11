前立委辦公室主任「選民服務」 被依圖利罪判刑4年6月

最高法院駁回上訴，全案確定。（資料照）

2021/06/11 11:50

〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委許智傑前辦公室主任陳永勝2015年在職時，接獲隆嘉精密及隆佳印刷電路版2公司陳情，希望能查明勞檢違失事項。陳永勝遂與裁罰機關北區職安中心聯繫，希望能減少或免除違失罰款。承辦人員擔心影響升遷，把罰款總額從24萬元降至6萬元。經人檢舉，陳永勝主張是「選民服務」，但高等法院仍認他觸犯圖利罪，判刑4年6月，褫奪公權4年，日前獲最高法院維持，全案確定。

北區職安中心張姓檢查員負責製造業的勞檢，2015年間前往隆嘉、隆佳2間公司勞檢，認定2家公司各有6項違規，返回辦公室之後，隨即在線上勞動條件檢查資訊系統內建檔，每項違失法定罰款2萬元起跳。

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2公司的郭姓負責人得知勞檢結果後，向陳永勝陳情，希望能再度查明並減少裁罰。陳永勝因而透過勞動署的邱姓國會聯絡人，轉達關切該2間公司的勞檢結果。

職安中心陳姓科長接獲通知，電聯陳永勝探詢其用意，陳永勝即要求重新查明違規事項，看看能否減少以免除或減少裁罰。陳男忌憚陳永勝是立委辦公室主任，若不遂其意，升遷恐受影響，遂指示承辦的張姓檢查員減少2間公司的勞檢違規事項。

高院指出，依張員的勞檢結果，2家公司分有6項違規，應各處12萬元以上的罰鍰（每項違規事項處以2萬元以上罰鍰），北區職安中心依法應將勞檢結果函送直轄市或縣市主管機關，並無裁量空間，但陳員與張員卻隱匿相關勞檢資料，並逕自減少勞檢違失事項後，才送桃園市政府，並轉知陳永勝。

2間公司共有12項違失，共被裁罰24萬元，經過刪除後，違失事項只剩3項，裁罰降為6萬元。

陳永勝主張自己只是接獲廠商陳情，轉知職安中心，希望能勿枉勿縱查明，單純選民服務，絕無施壓或關說。

但高院未採信其說法，直指陳永勝是立委辦公室主任，不思以正途協助立委執行職務，反利用此等優勢地位，迫使行政機關依照他的想法，去圖利他人，戕害立法及行政機關形象，所生損害匪淺，犯罪後又以為民服務之名矯飾己過，未見悔意，所為甚至牽連同陳員、張員觸法，評議後判他4年6月徒刑，褫奪公權4年。

案經上訴，最高法院認為高院的認事用法無誤，量刑刑度也未超過比例原則，日前駁回其訴，全案確定。

而塗改違規記錄張員及陳員，因認罪有悔悟等原因，分別被判刑1年4月及1年8月，均獲得緩刑。

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