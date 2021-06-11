差一字差很多！健身教練摸魚被「幹」 主管少說「譙」判有罪

健身教練上班摸魚被主管「幹譙」，但主管只說「幹」了少「譙」字被判有罪。（翻攝該健身房臉書粉專）

2021/06/11 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在某健身房擔任教練的「小白」（化名），因上班時摸魚玩手遊，被莊姓主管當眾開駡「小白，你想被幹是不是」，小白不甘受辱，提告性騷和妨害名譽，莊辯稱他是要「幹譙」小白不是要「幹」他，但法官認為莊出言辱罵小白已損及他的名譽，依公然侮辱罪判拘10天。

判決指出，去年5月31日下午3點，莊姓男子在鼓山區某健身房指派小白工作，但小白卻在工作時邊聊天、邊打手機遊戲，莊男不滿，當眾喝斥他「小白，你想被幹是不是」，小白臉面掛不住，把事情鬧到老闆那兒，要老闆替他主持公道。

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老闆介入協調時，莊男說當時他只是想制止小白摸魚，也承認脫口說出3次「小白，你想被幹是不是」，但小白不滿老闆處理態度，把協調時的錄音檔作為證據，向莊提告性騷和妨害名譽。

雄檢偵查時，檢方認為莊說出「小白，你想被幹是不是」時，並非以肯定的語氣，且小白也承認莊沒有接觸到他的身體，屬言語性騷擾，但言語性騷擾僅係行政罰，不構成刑罰，因此性騷偵結不起訴，只起訴公然侮辱罪。

高雄地院審理時，莊男辯稱，他是要「幹譙」小白不是要「幹」他，而且他記得自己是駡「小白，你想被幹『譙』是不是」，不過，法官根據小白提供的錄音檔，證實莊男在老闆協調時，承認自己說出「想被幹」而不是「想被幹譙」，因此認定他損及小白的名譽，依公然侮辱罪判拘10天，可上訴。

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