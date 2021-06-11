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    醫師夫訴離2敗第3次打醫師妻詐健保蒙羞 法官准了

    南部一位醫師人夫訴請離婚兩敗，第3次改打醫師妻子詐健保費令他蒙羞，與分居多年已無情愛，台南高分院判准。（資料照，記者王俊忠攝）

    南部一位醫師人夫訴請離婚兩敗，第3次改打醫師妻子詐健保費令他蒙羞，與分居多年已無情愛，台南高分院判准。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/06/11 09:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕南部1對原本令人欣羡的醫師佳偶，於1995年婚後生下長子，兒子也很上進、考取台大醫學系。豈料，這對醫師夫妻婚後3年即分居迄今20餘年，期間丈夫曾對妻子提出兩次離婚訴訟都敗訴；但男方不死心、於2018年再以妻子幾年前曾涉詐領健保費被緩起訴，讓他蒙羞、已無情愛互動為由，第3度訴請分手，這回一、二審法官都判准離婚。

    男醫師控訴，與妻子從1998年11月間因故分居，兩人未同住長達20餘年，已無情愛可言，妻子也是醫師，竟在2011、2012年間偽造看診紀錄、詐領健保給付，被檢察官緩起訴確定，寫悔過書、付120萬賠償金給健保局及10萬元公益款，妻子這醜事被藥商業務、醫師同業與病患轉述，讓他甚感羞愧，更加深兩人婚姻裂痕，兩人分居這麼久，難再共營夫妻家庭生活，因妻子責任較大，請法官判准離婚。

    妻子駁說，在夫妻分居後，她與兒子前後寄過14封書信給丈夫，希望能一家團圓、盼丈夫參加兒子各階段的畢業典禮，還有兒子在台大醫學系念書獲獎的照片喜悅。她被緩起訴時間到丈夫第3度提離婚訴訟已超過5年，丈夫不應以此作為離婚事由，她沒有做錯事、不同意離婚，也希望給優秀的兒子完整家庭，盼丈夫能回家團圓。

    台南高分院法官查出，這對醫師夫妻分居後，彼此歷經傷害、侵占、偽造文書、誣告、夫妻改用分別財產制、請求分配夫妻剩餘財產與男方兩度提告離婚的民、刑事案件，雙方嫌隙相當大，因第2案離婚被法院駁回的判決確定時間是2009年9月中旬，合議庭僅就這時間點之後，男方主張的離婚事由來審究評斷。

    高分院審認，女方詐領健保案是不名譽的犯行，確會造成另一半精神痛苦，破壞婚姻生活的基礎；女方所說前後寄許多信件給丈夫盼團圓，但從這些信件內容看來，並未對丈夫表達進一步的關心鼓勵或思慕之情，流於表面形式，難認女方有強烈維持婚姻的意願。

    而女方詐領健保費被緩起訴確定，連帶影響丈夫聲譽、帶來精神痛苦，加上兩人已20餘年未同居、感情早就淡薄，雖然女方有想挽回婚姻，但丈夫無重修舊好的意願，兩人對這段婚姻家庭的破裂有相同的責任，高分院判准離婚，也使得這對佳偶變成怨偶。

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