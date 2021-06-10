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    首頁　>　社會

    非法移工四處打工維生 警獲報急將人送醫快篩

    宜蘭縣大同鄉樂水村，近期有民眾發現，一名年約30歲的杜姓外籍移工，在村內高麗菜園收割高麗菜，警方到場確認是非法移工。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣大同鄉樂水村，近期有民眾發現，一名年約30歲的杜姓外籍移工，在村內高麗菜園收割高麗菜，警方到場確認是非法移工。（記者林敬倫翻攝）

    2021/06/10 10:34

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉樂水村，近期有民眾發現，一名年約30歲的杜姓外籍移工，在村內高麗菜園收割高麗菜，覺得不尋常，加上防疫期間，立刻報警；警方獲報後，到場了解，查出該越南籍移工是非法移工，且四處打零工維生，恐成防疫破口，立即將人帶去醫院快篩，所幸是陰性，虛驚一場。

    警方說，昨天接獲民眾報案，指出大同鄉樂水村水高麗菜園，疑有外籍人士非法工作，恐成為防疫漏洞，遂立即前往巡查，當場查獲一名杜姓越南籍非法工作男子。

    經警方調查發現，該越南籍非法移工於2014年12月中旬來台從事製造業，工作1個多月，旋即逃離工作場所，期間四處打零工，直至去年12月中旬才向移民署自首， 暫時取得合法停留身分。

    然該移工因疫情無法返回越南，如今卻在山區非法工作，協助農民收割高麗菜，遭警方於山區查獲；警方說，查獲該移工時，雖有戴口罩，但防疫期間員警不敢大意，除對該名越南籍人士量測額溫及手部酒精消毒外，並將人帶往羅東聖母醫院進行快篩檢測，所幸快篩結果呈陰性。

    全案警方詢問後，依違反就業服務法，將雇主函請宜蘭縣政府勞工處裁處；警方強調，時值防疫嚴峻期間，為避免防疫工作形成破口，除持續針對轄內山區、工廠及外籍人士易群聚場所加強稽查外，並呼籲雇主勿非法僱用外籍人士，以免觸法。

    縣府勞工處表示，如雇主雇用非法移工經查獲，雇用一個就可依就業服務法開出至少15萬罰鍰，兩個可罰30萬元，以此類推。

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    警方將非法移工帶往醫院快篩，結果呈現陰性。（記者林敬倫翻攝）

    警方將非法移工帶往醫院快篩，結果呈現陰性。（記者林敬倫翻攝）

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