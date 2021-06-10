確診男砍傷3名護理師收押 法院：涉重罪有逃亡、反覆實施之虞

新北地院。（資料照）

2021/06/10 08:47

〔記者王定傳／新北報導〕今年5月31日，確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子，在雙和醫院負壓病房內持水果刀瘋狂攻擊3名護理師，引起社會關注，洪男昨解除隔離後，新北地檢署火速聲押，新北地院法官今日凌晨以視訊訊問後認為，洪男涉犯殺人未遂等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡反覆實施之虞，裁定羈押2個月。

法院指出，洪男雖否認犯行，但他涉犯刑法「殺人未遂、傷害」及違反「醫療法」中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」等罪嫌，雖否認犯行，但他的犯罪事實，經相關證人於警詢及偵查中證述明確，並有相關書證為證，認定他犯罪嫌疑重大；另外，他涉犯為重罪，依合理判斷，存有畏重罪而逃亡的高度誘因，又有反覆實施傷害犯行之虞，裁定羈押2個月。

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據了解，洪男雖犯案後有攻擊性，但醫護人員仍全力醫治照顧，洪男已康復，經PCR檢測確認為陰性，解除隔離，但仍須自主健康管理；檢方指出，由於看守所收容人數眾多，為避免形成防疫缺口，會把洪男將送往今年2月24日啟用的台中看守所防疫中心羈押。

檢警調查，洪男在今年5月25日經檢測確診，於28日住進雙和醫院11樓負壓病房隔離醫治後，情緒十分不穩定，常對醫護人員出言不遜；31日上午7時許，洪男因擅自走出病房被醫護人員制止後，心生不滿，先把水果刀藏在身後，等靠近施姓護理師時，朝她背部、胸部捅、刺多下，見施女負傷倒地、放聲呼救，又持刀刺入她的腹部多下。

檢警調查，洪男隨後持刀刺向蔡姓護理師腹部，蔡女往後閃躲仍遭刀刃劃傷，但她仍強忍疼痛，扶起受傷倒地的施女逃命。

洪男轉而攻擊陳姓護理師，持刀刺向她胸口數下，陳女以右手抵擋並嘗試奪刀未果，負傷倒地，可惡的是，洪男仍持刀往她腰腹會陰處狂捅，造成陳女全身多處受傷失血，陳女最後奮力逃往護理站求救，警衛、警察獲報後將洪男制伏上銬。

檢方認為，洪男涉犯刑法「殺人未遂、重傷害」及違反「醫療法」中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」等罪嫌，且他的犯案動機是拒絕遵守防疫規定而欲擅離醫院，加上案發後仍故意對醫護人員吐痰，徒增醫護人員感染高度風險，且於醫護人員協助換尿布時，還以不雅言語辱罵、羞辱，對醫護人員心懷憤懣，有逃亡及反覆實施加害行為之虞。

檢察官認為，洪男明知自己是確診者，卻執意不遵守醫護隔離指示，不顧他人生命、健康、安全，並持刀攻擊3名護理師，使已負擔極為沉重的醫護人力問題，雪上加霜，險些形成防疫破口，且洪男仍須自主健康管理，顯難期待他會遵守相關規範，故向法院聲請羈押。

檢方並感謝辛苦的雙和醫院及時伸援的國軍新竹地區醫院醫護人員，在面對嚴重疫情及洪男威脅之際，仍全力醫治照顧，努力遏止疫情；另外，新北市政府警察局中和分局、刑事警察大隊、保安警察大隊同仁於案發第一時間不顧自身安危穿著全套防護裝備持警棍、辣椒水即前往醫院壓制逮捕，且於洪男自雙和醫院轉送國軍新竹地區醫院醫治期間，全程戒護，備極辛勞，才能讓醫護安心工作。

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