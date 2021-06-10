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    首頁　>　社會

    疫情嚴峻 法界人士建議設專責相驗小組

    相驗檢察官因尚未接種疫苗而倍感壓力，法界人士建議，應成立專責相驗小組輪值。圖為橋頭地檢署。（資料照）

    相驗檢察官因尚未接種疫苗而倍感壓力，法界人士建議，應成立專責相驗小組輪值。圖為橋頭地檢署。（資料照）

    2021/06/10 06:53

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國內疫情3級警戒，猝死後確診陽性等案例時有所聞，相驗檢察官因無法接種疫苗而倍感壓力，法界人士建議，應成立專責相驗小組輪值，全國大約只需200餘劑，不致影響其他類施打對象，同時比較容易取得，有助提升21所地檢署防疫。

    相驗可分行政和刑事兩種，前者指年邁長者在家因病自然死亡，後者則指死因可疑或不確定，有他殺之嫌，由地檢署負責清查，如近來在住處猝死驗出武漢肺炎、輕症患者在家隔離或在防疫旅館死亡，均由轄區檢察官負責相驗。

    據了解，全國一、二、三審檢察官共1400餘人，地檢署檢察官約1200餘人，扣除公訴蒞庭檢察官，輪值外勤相驗檢察官約8、900人，若再搭配負責記錄的書記官，如每人均施打疫苗，需要近2千劑，勢必排擠其他類施打對象，中央疫情指揮中心也無法照單全收。

    法界人士表示，由於疫情3級警戒，各醫院採分艙分流，各地檢署也可比照辦理，成立專責相驗小組，負責外勤相驗工作，大地檢署5至7名檢察官，小地檢署2至4名，再搭配1名書記官，加上法醫均已施打疫苗，算算只需200餘劑，全國有21所地檢署，平均每所不到20劑，對各縣市排擠效應有限，也比較容易取得疫苗。

    又說，未來1、2個月，外國疫苗相繼到位，加上國產疫苗上市，相驗檢察官只要撐過這段時間，屆時會有更多接種疫苗檢察官投入相驗小組，工作量相對減輕許多，甚至可視狀況解散小組任務，回歸正常排班。

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