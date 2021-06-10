大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉

陳致正宣稱犯行源於「自卑感與工作壓力雙重壓迫，一時失慮」，但法官拒絕給他減刑。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2021/06/10 03:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕60歲男子陳致正，在擔任華梵大學教授期間，假冒國中女學生，誘騙8名兒童與少男少女，自拍下體、胸部等不雅照給他觀賞，警方搜索查扣177張不雅照片，南投地院一審判決8年6月徒刑，他提起上訴，宣稱自己「自卑感與工作壓力雙重壓迫，一時失慮」，聲明法院援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，台中高分院法官卻抨擊說，陳男受高等教育，社經條件高，且被台南警方查獲後又持續為之，豈有值得同情憫恕之處？維持8年6月原判，可上訴三審。

判決書指出，案發時擔任華梵大學教授的陳致正（60歲，去年2月退休），從2019年起11月起，在學校研究室等處，化名「林婷」、「Ting Lin」，謊稱是國中女學生（姊姊），以「交朋友」、「玩刺激一點」等話語術，誘騙5女3男共8名兒童或少年，用手機自拍下體、胸部照片，再用MESSENGER通訊軟體傳給他，共計177張，其中一名住南投縣的女童，被父母發現自拍裸照，父母擔心外流而報警，警方詫異查出，竟是陳姓教授所為，且這名教授之前在台南亦有相同行徑，被台南警方拘捕之後又再犯（台南部分，一審判刑7年8月，目前二審中）。

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南投地檢署偵辦時，向南投地方法院聲押陳男獲准，他目前仍羈押中，南投地院於今年1月，依違反「兒童及少年性剝削防制條例」的「以詐術使少年（兒童）製造猥褻行為之電子訊號罪」，判刑8年6個月，陳男不服提起上訴。

陳男表示，他是「自卑感與工作壓力雙重壓迫，一時失慮」，且手段平和，照片也均為自己觀看，並未散布於眾，已積極與被害人達成和解或調解中，實有情堪憫恕之處，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

法官卻認為，陳男案發時在大學擔任教授一職，受高等教育，社經條件相對較高，如有性需求或有壓力、心理因素需排解抒發，自有能力選擇合法、有效的管道為之，竟利用網路難以查證真實身分的特性，假冒國中女學生，鬆懈被害兒童少年心防，要求拍不雅照供他滿足私欲，且2019年12月被台南警方查獲，卻繼續犯行，不足以引起一般人同情憫恕，據此駁回上訴，維持8年6月原判，可上訴三審。

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