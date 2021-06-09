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    強化警察防疫 高雄議員、企業捐贈600片防疫面罩及5000雙手套

    高雄市議員蔡武宏（左3）結合在地企業，捐贈前鎮警分局600片防疫面罩及5000雙手套。（警方提供）

    高雄市議員蔡武宏（左3）結合在地企業，捐贈前鎮警分局600片防疫面罩及5000雙手套。（警方提供）

    2021/06/09 13:13

    〔記者方志賢／高雄報導〕國內疫情嚴峻，警察防疫物資需求量大增，高雄市議員蔡武宏結合在地企業，捐贈前鎮警分局600片防疫面罩及5000雙手套，由分局長郭俊廷代表接受，希望提供勤務加重的警察安全的防護。

    富明集團萬盛慈善會執行長宋菀琪表示，這一波疫情來得又急又快，甚至有警察染疫，商請議員蔡武宏聯繫，捐贈面罩給前鎮警分局。前鎮警分局第一線員警約300名，提高2倍的數量，捐贈600片防疫面罩及5000雙防疫用手套供第一線同仁使用，強化員警防疫物資量能。

    郭俊廷表示，全國防疫警戒升至3級，許多基層警力工作增加，尤其在取締未戴口罩、禁止群聚、休閒娛樂場所等違反防疫規定與市場防疫工作等，更不能輕忽，警方感謝議員及富明集團萬盛慈善會協助。

    富明集團為前鎮漁港的企業代表，其水產品品牌，在美國的好市多Costco、美國沃爾瑪均有上架，近年還協助前鎮區社區成立食物銀行，捐贈物資與經費給中低收入戶，購買救護車、復康巴士給相關單位，這次更捐贈防疫物資給前鎮警分局。

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