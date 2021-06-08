「在家猝死」案恐成防疫破口 劍青檢改籲先由衛生機關相驗採檢
〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，自疫情爆發的近一個月來，陸續出現「在家猝死」案例，有員警PO文指處理在家死亡案件時，通知衛生單位卻遭「甩鍋」推給司法相驗，由基層檢察官組成的劍青檢改今呼籲中央流行疫情指揮中心，為避免行政相驗出現防疫破口，應先由所在地的衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，衛生所及醫療機構不得以「非確診死亡」為由拒絕。
劍青檢改指出，自5月上旬疫情爆發以來，各地衛生局針對「疑似」染疫死亡案件的介入標準低落、消極；據統計，除新北市、台南市政府採取「行政相驗優先原則」外，包括台北市政府在內的各縣市衛生局，對於「非確診」的自然死亡（病死）案件，竟出現多起婉拒處理，並推由警察報請司法相驗的狀況。
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近1個月來，此類案件經檢察官會同法醫相驗後，已於各地大量驗出確診死亡者，包括最近新聞大幅報導的多起確診案件，其實是經由檢察官執行司法相驗後才曝光確診的案例，尤其在司法相驗下，採檢送核酸檢測（PCR）的時程較慢，量能也有限（約需2至3天才知採檢結果），導致警察、檢察官、遺屬及殯葬人員等，在結果出爐前均暴露於染疫的高風險下，儼然將形成防疫的巨大破口，亟待指揮中心立即統一全國作法，緊急應變。
劍青檢改強調，值此防疫關口，應於民眾通報的第一時間，即能由衛生局或防疫窗口派專人到場確認，絕非以1922或防疫電話窗口回覆第一線員警：「他不是確診者，請自行報請檢察官處理而推辭！」任由基層警察於毫無裝備保護的情況下，往返於遺體現場及在可能染疫的遺屬及各機關之間奔波。
各地甚至出現許多確診者在家或在防疫旅館內死亡，沒有他殺、自殺或意外等情況，警察詢問衛生局或防疫窗口後，仍報請司法相驗，各地衛生局介入程度差異極大，且衛生局在第一時間也沒有統一授權對遺體及遺屬進行快篩，導致各地員警的做法不一，缺乏保護而形成防疫破口。政府應儘速統一作法，明令要求並提供抗原檢測快篩，保護警察、殯葬人員及遺屬。
劍青檢改呼籲指揮中心應在疫情期間統一全國的行政相驗流程，警察受理死亡案件後，應先聯絡衛生機關行政相驗，再依醫療法施行細則規定，由所在地衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，衛生所及醫療機構不得以「非確診死亡」為由拒絕，如遇到「非病死」或「可疑為非病死」的案件，則依刑事訴訟法規定，由警察報請檢察官儘速進行司法相驗。另建議均應對遺體及同居生活的遺屬，進行快篩及PCR採檢，以釐清或排除傳染風險。
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