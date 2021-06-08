「在家猝死」案恐成防疫破口 劍青檢改籲先由衛生機關相驗採檢

由基層檢察官組成的劍青檢改今呼籲中央流行疫情指揮中心（見圖），在家猝死案應先由所在地的衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，衛生所及醫療機構不得以「非確診死亡」為由拒絕。 （指揮中心提供）

2021/06/08 20:49

〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，自疫情爆發的近一個月來，陸續出現「在家猝死」案例，有員警PO文指處理在家死亡案件時，通知衛生單位卻遭「甩鍋」推給司法相驗，由基層檢察官組成的劍青檢改今呼籲中央流行疫情指揮中心，為避免行政相驗出現防疫破口，應先由所在地的衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，衛生所及醫療機構不得以「非確診死亡」為由拒絕。

劍青檢改指出，自5月上旬疫情爆發以來，各地衛生局針對「疑似」染疫死亡案件的介入標準低落、消極；據統計，除新北市、台南市政府採取「行政相驗優先原則」外，包括台北市政府在內的各縣市衛生局，對於「非確診」的自然死亡（病死）案件，竟出現多起婉拒處理，並推由警察報請司法相驗的狀況。

請繼續往下閱讀...

近1個月來，此類案件經檢察官會同法醫相驗後，已於各地大量驗出確診死亡者，包括最近新聞大幅報導的多起確診案件，其實是經由檢察官執行司法相驗後才曝光確診的案例，尤其在司法相驗下，採檢送核酸檢測（PCR）的時程較慢，量能也有限（約需2至3天才知採檢結果），導致警察、檢察官、遺屬及殯葬人員等，在結果出爐前均暴露於染疫的高風險下，儼然將形成防疫的巨大破口，亟待指揮中心立即統一全國作法，緊急應變。

劍青檢改強調，值此防疫關口，應於民眾通報的第一時間，即能由衛生局或防疫窗口派專人到場確認，絕非以1922或防疫電話窗口回覆第一線員警：「他不是確診者，請自行報請檢察官處理而推辭！」任由基層警察於毫無裝備保護的情況下，往返於遺體現場及在可能染疫的遺屬及各機關之間奔波。

各地甚至出現許多確診者在家或在防疫旅館內死亡，沒有他殺、自殺或意外等情況，警察詢問衛生局或防疫窗口後，仍報請司法相驗，各地衛生局介入程度差異極大，且衛生局在第一時間也沒有統一授權對遺體及遺屬進行快篩，導致各地員警的做法不一，缺乏保護而形成防疫破口。政府應儘速統一作法，明令要求並提供抗原檢測快篩，保護警察、殯葬人員及遺屬。

劍青檢改呼籲指揮中心應在疫情期間統一全國的行政相驗流程，警察受理死亡案件後，應先聯絡衛生機關行政相驗，再依醫療法施行細則規定，由所在地衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，衛生所及醫療機構不得以「非確診死亡」為由拒絕，如遇到「非病死」或「可疑為非病死」的案件，則依刑事訴訟法規定，由警察報請檢察官儘速進行司法相驗。另建議均應對遺體及同居生活的遺屬，進行快篩及PCR採檢，以釐清或排除傳染風險。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法