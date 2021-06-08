家祭蒐證告發！警登門致歉 家屬諒解

埔里分局長方秋梅（中）與長壽派出所長（右）今天上午登門向家屬致歉。（民眾提供）

2021/06/08 17:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾按防疫規定舉辦家祭，卻遭人報案檢舉，埔里分局長壽派出所員警獲報依法到場蒐證，開立稽查紀錄單，因此延誤喪家後續出殯等儀式，引起爭議。埔里分局長方秋梅今天率派出所長登門向家屬致歉，家屬則能體諒警方執行防疫相關勤務的辛勞。對此，縣府民政處也強調，余姓民眾及家屬僅舉行家祭，也都做好相關防疫措施，不受室內5人、室外10人群聚之限制，確定不罰。

余姓民眾上週六（5日）為病逝的父親舉行家祭告別式，現場家屬共有11人，可能附近民眾不了解相關法令規定，因而打110報案檢舉，埔里分局長壽派出所員警獲報到場蒐證了解。

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但是員警蒐證當下，家屬正在舉行棺木封釘儀式，被員警逐一詢問登錄姓名等資料和錄影，以致後續的出殯、火化、進塔等期程全被打亂延誤，有民眾將警方到場蒐證畫面PO網，引起網友議論。

埔里分局長方秋梅今天率派出所長向喪家致歉，她強調，同仁執勤技巧或許有未臻周延，要求員警執行相關防疫勤務須熟悉法令，同時也要有同理心。

余姓民眾指出，家屬當時見員警到場蒐證先是一陣錯愕，員警也有表明是接獲報案檢舉前來了解，因此不怪警方，也能體諒第一線員警在執行相關防疫勤務的辛勞，只是被延誤的儀式得設法補救。

至於網路及部分媒體指稱警方已對群聚的11人開出66萬元的罰單，埔里分局也再次澄清，承辦員警只是製作稽查紀錄單後呈報，分局不是裁罰的權責單位，縣府民政處今天也正式確認余姓民眾只是舉行家祭，同時人員都有全程戴口罩、量體溫、實聯制並保持安全距離，因此認定不罰。

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