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    看準疫情宅經濟 警破地下期指簽賭集團賭金飆破2億

    專案小組北中南同步查緝地下期指簽注集團。（記者許國楨翻攝）

    專案小組北中南同步查緝地下期指簽注集團。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/08 16:52

    〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個以台灣期指為標的，看準疫情期間民眾不出門的宅經濟商機，大肆招攬並媒介賭客下單投注地下期指的簽賭集團，將鄭姓主嫌等17人名集團成員拘提到案，並查扣電腦、存摺及下注單等證物，初估從去年疫情迄今，光一年接受下注金額就飆破2億元。

    刑事局中打第六隊今年4月初接獲情資，以45歲鄭姓男子為首的簽賭集團，涉嫌於全台北、中、南等處經營地下期指投注站，以台灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，以作多或作空，漲、跌1點計價200元輸贏，再居中每口抽佣新150至 200元，吸引賭金挹注博奕，美其名為投資「台指期」，實則為賭博投注站招徠民眾對賭。

    案經報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮，會同台北、高雄市刑大及台中市霧峰分局組成專案小組偵辦，全案透過鄭姓組頭層層向上溯源，並在5月13日收網，分別前往新北中和、台中北區、雲林斗六、嘉義六腳、台南安平、高雄三民區等地，除逮捕鄭男並帶回楊姓大組頭（64歲）、劉姓女會計（56歲）及工作人員等共17人到案。

    專案小組同時查扣手機、筆電、桌上型電腦 、傳真機、期貨交易手冊 、下注單 78 張、金融卡、現金42萬及內有1316萬存款的存摺等證物，初估自去年疫情爆發至今，光一年賭客超過百人，收受簽注金額就飆破2億元，訊後全案依違反期貨交易法、賭博等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

    中打大隊長吳東文今天表示，全民防疫期間，多數民眾都宅在家，地下期貨業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶，另部分業者會假借徵才錄用不知情民眾當員工，再鼓勵員工進行交易及要求引薦親友加入，以免交保證金、手續費及賺多賠少等話術鼓勵交易，且以本案為例，業者並未將委託單下至期交所，因此客戶與業者之間係屬對賭行為，呼籲民眾切勿投資地下期貨市場，以 免誤觸法網。

    專案小組查扣電腦，螢幕上全是密密麻麻的簽注紀錄。（記者許國楨翻攝）

    專案小組查扣電腦，螢幕上全是密密麻麻的簽注紀錄。（記者許國楨翻攝）

    專案小組查扣電腦，螢幕上全是密密麻麻的簽注紀錄。（ 記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

    專案小組查扣電腦，螢幕上全是密密麻麻的簽注紀錄。（ 記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

    專案小組查扣現金。（記者許國楨翻攝）

    專案小組查扣現金。（記者許國楨翻攝）

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