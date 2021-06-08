防疫不忘防毒 高市毒防局運用視訊推4+2關懷陪伴及扶助影片

高市毒防局長林瑩蓉說明4+2關懷陪伴及扶助影片。（記者王榮祥翻攝）

2021/06/08 14:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕防疫不忘防毒！高市毒防局把握學生宅在家機會，運用視訊推出4+2關懷陪伴及扶助影片，希望深耕、強化防毒觀念。

毒防局長林瑩蓉說明，4+2包括4關懷陪伴與2個扶助，4個關懷陪伴為：一、24小時毒防諮詢線上服務，專人聆聽協助藥癮相關問題；二、暖心餐食券，對經濟困難個案提供超商商品卡，解決短期困頓基本溫飽，另提供暖心包及健康育兒包關懷個案。

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三、線上心理諮商輔導，由心理師以視訊關懷輔導藥癮個案，協助改善身心症狀；四、防毒線上看，播放優質毒防宣導影片，並聘請專業醫師、藥師錄製毒品防制宣導影片，線上教導防毒知能。

另鑒於藥癮個案工作多為服務業或臨時工，容易受疫情衝擊，毒防局此時啟動兩項扶助措施：一、由毒防局個案管理師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員，每日盤點藥癮個案就業、紓困、醫療、社會福利等扶助需求，進行相關協助與關懷。

二、加強對個案本人之電訪頻率，評估必要性時，依防疫相關措施辦理面訪，尤其是施用毒品兒少的關懷，特別強化聯繫不中斷，但任何訪視前需先詢問個案旅遊史或曝險史，並提供個案防疫衛教宣導。

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高市毒防局推4+2關懷陪伴及扶助影片。（記者王榮祥翻攝）

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