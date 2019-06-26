26滅毒勇士齊聚一堂 小英柔性道謝「大家辛苦了」

2019-06-26 17:33

〔記者吳政峰／台北報導〕26個反毒有功的機關與人士26日聚集國家圖書館，接受「108反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎」，總統蔡英文不但到場頒獎慰勞，強調政府反毒決心不容任何挑戰，還特別向這些抗毒勇士們致意「謝謝，大家辛苦了」，展現柔性一面。

蔡英文表示，3年前就任時就宣示要建立完整的社會安全網，反毒為其中第一要務，有賴反毒夥伴這3年來的努力，施用各級毒品總人數逐年下降，今年第一季的施用者更比去年同期下降6.4%，而施用新興毒品死亡的人數也大幅下降，今年至今比起前兩年同期少了5成以上，這些成果都是無數的心血累積，她要代表國家向這些力抗毒品的勇士說聲「謝謝，大家辛苦了！」

蔡英文強調，未來不論是防毒、緝毒、拒毒、戒毒，都要強化資源，包括「施用毒品者成癮治療」、「復歸社會」、「解決少年毒品問題」等面向都是施政重點；而毒品防制基金的成立，也可強化部會間的合作，讓民間資源更容易注入公部門；毒品危害防制中心由衛福部接手後，人員與案件量的比例從1:150降到1:100，目標是降到1:30。

此外，毒防基金會優先處理校園毒品問題，布建兒少防毒網路，挖掘校園毒品施用者，上個月教育部已經跟法務部法醫研究所簽訂行政契約，對於涉毒的高風險特定人員實施新興毒品尿液檢驗。

蔡英文得悉獲獎的教育部彰化縣聯絡處教官林欣郁曾因校園緝毒遭到黑道恐嚇，公開宣示「不要挑戰政府掃毒決心」，也肯定林教官向毒品宣戰的決心，強調就是因為有這些反毒勇士的堅守岡位，社會安全網才能更加綿密穩固。

本次獲獎人士與團體獲獎事蹟含括協助個案戒毒、推廣反毒宣導、管制毒品先驅原料的基層同仁，以及負責查緝毒品的第一線尖兵。緝毒合作組方面，台中地檢署檢察官洪佳業認為傳統緝毒模式已難以有效斷絕毒品供給，轉而從網路交友軟體、網路遊戲為目標，成立「姜太公網路緝毒專案」，指揮司法警察並透過媒體宣導、設計機器人程式自動通報網路上出現之毒品暗語，讓網路上的毒品買賣大幅減少。

拒毒預防組方面，林欣郁選擇遷調縣內學生狀況較多的學校服務，鼓勵弱勢學生在技職體系中培育一技之長，改變過往外界對教官的刻板印象；並帶領學生參加品格籃球、職業探索、自行車環島、動力機器人、海洋教育等活動及課程，不僅激勵學生陶冶品格、建立自信，也與學生、親師間建立深厚的互信。在輔導學生的過程當中，面對黑道對教官查緝校園毒品的電話恐嚇絲毫沒有畏懼。

防毒監控組方面，台灣大學教授陳為堅參與毒品調查將近20年，多次執行全國性的毒品及非法藥物使用調查，早期執行工作時，團隊需在急診室每天24小時排班採樣，以自用車當作運尿車，後車箱塞滿尿液試管的冷藏箱。後來參與全國性調查，研究室則成了物流與客訴中心，堆滿要送給受訪者的紀念品和文件，並時常有受訪者質疑侵犯隱私權，所幸在面對種種困難時，學生、助理、研究人員所組成團隊齊心克服，讓毒品監控工作不斷推展。

毒品戒治組方面，花蓮縣毒品防制中心督導姬望．拉谷，協助藥酒癮戒癮之穩定個案，運用「戒癮十二法則」一書分享彼此的對話，協助個案調整生活態度及建立自信心、並配合媒體錄製相關反毒宣導節目及推廣24小時戒毒成功專線；矯正署心理師彭偉寧任職矯正機關工作逾17年，在行政院提出「新世代反毒策略」後，銜命建構科學實證之毒品犯處遇模式，規劃毒品個案接受處遇的標準及架構，透過矯正機關之處遇結果彙整分析，建立滾動式檢討的科學實證毒品犯處遇模式，協助個案戒癮並復歸社會。

績優毒品危害防制中心方面，新北市、台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣等地毒防中心，因積極投入防毒、拒毒、緝毒及戒毒業務推動，成果卓著，獲中央機關聯合視導績效考評績優。

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