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    街友群聚喝酒鬧事還路倒死亡 居民憂心成防疫破口

    富台東街一處社區前人行道長期有街友群聚。（記者何宗翰攝）

    富台東街一處社區前人行道長期有街友群聚。（記者何宗翰攝）

    2021/06/08 10:37

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市東區富台東街一處社區前人行道長期有街友群聚，近期疫情嚴峻，居民憂心成為防疫破口，台中市府社會局定期前往規勸勿群聚、發口罩，警方每天巡邏5、6次，只要看到沒戴口罩就開罰，今天議員羅廷瑋服務處邀社會局人員再度前往關懷，街友拒絕離開，讓居民氣得破口大罵。

    羅廷瑋服務處專員陳璽安表示，原本人行道只有1、2名街友固定會來，後來因為社區當中有一名阿姨，會拿錢給他們買酒、買食物，其他街友知道後就蠻常過來聚集，加上人行道又有地方可以躺，就都習慣在這邊出入，平常喝酒也不會注意時間，喝完常打架鬧事，也會在附近隨意大小便，由於人行道屬於社區私有地，警方趕了之後又回來。

    陳璽安表示，之前有一名街友酒後隔天就沒有醒來，直接在路邊往生，讓社區民眾很困擾，最近因為疫情外出就要戴口罩，街友在這邊喝酒、吃東西，口罩也沒有隨時戴好，居民都很擔心成為防疫破口；富台東街的街友其實社會局都有造冊列管，也都知道他們的名字，但他們就是不想去庇護所被管束、被限制自由，社會局能給的幫助也有限。

    警三分局指出，富台東街為合作派出所管轄，因人行道上種有路樹較為涼爽，因此民眾經常聚集乘涼閒談，已多次派員勸導民眾勿群聚，且自5月疫情警戒升至第三級後，已對於未戴口罩之民眾依規定舉發計18件，並均已移請權責單位辦理裁罰。

    社會局表示，針對街友熱點，防疫期間都會發放口罩、勸導保持社交距離、全程配戴口罩，目前富台東街除請警方加強取締，社會局也會站在輔導跟勸導的角色，持續關懷，希望不要長時間駐留及隨地便溺；由於人行道屬於社區私人土地，希望區公所、里長、管委會能夠協調如何管理、改變人行道環境，才是根本解決之道。

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