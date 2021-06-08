破壞防疫隔板咆哮醫院判罰4千 這些原因改判少3千

防疫隔板。示意圖（資料照）

2021/06/08 07:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子今年初到醫院要求提早掛號遭拒，當場大鬧還破壞防疫隔板，警方到場制伏帶回，依違反社會秩序維護法判罰4000元，楊辯稱當臨時工是低收入戶，還有高齡父親要扶養，且有精神疾病等原因聲明異議，台中地院台中簡易庭採信，撤銷原處分改判。

台中地院簡易庭審酌，楊是身心障礙人士，有中華民國身心障礙證明為據，但案發後警詢時，都能連續作答，顯見違序當時，顯非全然缺乏知覺理會及判斷作用，難認有心神喪失致行為不罰的情形，但根據社維法規定，有精神耗弱或瘖啞人得減輕處罰，因此依法撤銷原處分，改判罰1000元，全案確定。

請繼續往下閱讀...

裁定指出，今年1月18日下午1時許，楊男前往醫院櫃台掛號，因現場看診的掛號時間未到，楊要求給予提早掛號遭拒而心生不滿，在櫃台大聲咆哮、喧鬧，經現場保全人員予以制止後，楊不聽勸仍在場謾罵喧鬧外，還持健保卡丟擲行政人員，並以手推破掛號櫃台的防疫隔板，造成隔板毀損。

警方獲報到場查處，認定楊的行為已違反社維法的規定，依法裁罰4000元，楊收到處分書後認為罰款過高，向台中地院簡易庭聲明異議，辯稱因患有精神病、思覺失調症、躁鬱症等病痛所苦，才會去醫院看診。

而他平時潔身自愛，只因事發當時有病痛且受刺激，因而病情發作而咆哮喧鬧、謾罵，加上他現在是臨時工，為低收入戶，還有高齡父親要扶養，裁罰4000元過重，請求法院減免罰鍰。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法