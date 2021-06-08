為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    破壞防疫隔板咆哮醫院判罰4千 這些原因改判少3千

    防疫隔板。示意圖（資料照）

    防疫隔板。示意圖（資料照）

    2021/06/08 07:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子今年初到醫院要求提早掛號遭拒，當場大鬧還破壞防疫隔板，警方到場制伏帶回，依違反社會秩序維護法判罰4000元，楊辯稱當臨時工是低收入戶，還有高齡父親要扶養，且有精神疾病等原因聲明異議，台中地院台中簡易庭採信，撤銷原處分改判。

    台中地院簡易庭審酌，楊是身心障礙人士，有中華民國身心障礙證明為據，但案發後警詢時，都能連續作答，顯見違序當時，顯非全然缺乏知覺理會及判斷作用，難認有心神喪失致行為不罰的情形，但根據社維法規定，有精神耗弱或瘖啞人得減輕處罰，因此依法撤銷原處分，改判罰1000元，全案確定。

    裁定指出，今年1月18日下午1時許，楊男前往醫院櫃台掛號，因現場看診的掛號時間未到，楊要求給予提早掛號遭拒而心生不滿，在櫃台大聲咆哮、喧鬧，經現場保全人員予以制止後，楊不聽勸仍在場謾罵喧鬧外，還持健保卡丟擲行政人員，並以手推破掛號櫃台的防疫隔板，造成隔板毀損。

    警方獲報到場查處，認定楊的行為已違反社維法的規定，依法裁罰4000元，楊收到處分書後認為罰款過高，向台中地院簡易庭聲明異議，辯稱因患有精神病、思覺失調症、躁鬱症等病痛所苦，才會去醫院看診。

    而他平時潔身自愛，只因事發當時有病痛且受刺激，因而病情發作而咆哮喧鬧、謾罵，加上他現在是臨時工，為低收入戶，還有高齡父親要扶養，裁罰4000元過重，請求法院減免罰鍰。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被問如何迫使中國公開透明？WHO稱無能為力
    2021/06/08 07:10

    被問如何迫使中國公開透明？WHO稱無能為力
    籲藥商提供更多疫苗給COVAX 譚德塞：分配不均已威脅全球
    2021/06/08 07:01

    籲藥商提供更多疫苗給COVAX 譚德塞：分配不均已威脅全球

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    比傳統快8倍！日本「宇美式」接種 1小時可替120人打疫苗
    2021/06/08 06:05

    比傳統快8倍！日本「宇美式」接種 1小時可替120人打疫苗
    中國衛生高官促世衛取消疫苗第三期試驗 改以中和抗體為指標
    2021/06/08 05:43

    中國衛生高官促世衛取消疫苗第三期試驗 改以中和抗體為指標
    回報捐疫苗恩情！ 台大醫師點名唐鳳：目前「恩返」的最佳時機
    2021/06/08 00:46

    回報捐疫苗恩情！ 台大醫師點名唐鳳：目前「恩返」的最佳時機
    台灣人感恩！ 在台日本人曝暖心際遇：感動到說不出話
    2021/06/08 00:42

    台灣人感恩！ 在台日本人曝暖心際遇：感動到說不出話
    與花蓮、南投簽MOU採購疫苗 盛弘醫藥：最快8月遞件申請
    2021/06/08 00:37

    與花蓮、南投簽MOU採購疫苗 盛弘醫藥：最快8月遞件申請
    社會今日熱門
    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴
    2021/06/07 15:31

    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴

    防疫期間竟群聚到檳榔攤推筒子 負責人等5人送辦
    2021/06/07 14:42

    防疫期間竟群聚到檳榔攤推筒子 負責人等5人送辦

    說好教把妹卻以「新冠肺炎」請假 達人與學員夜店相遇這下糟了
    2021/06/07 09:54

    說好教把妹卻以「新冠肺炎」請假 達人與學員夜店相遇這下糟了

    另類疫情受害者！中市餐廳歇業清消 老闆被割傷手臂大噴血
    2021/06/07 09:58

    另類疫情受害者！中市餐廳歇業清消 老闆被割傷手臂大噴血

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播