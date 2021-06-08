女疑吸毒過量送醫不治 男友人急叩救護車後神隱摩鐵

張女與宋姓男友人入住摩鐵，疑因吸毒過量送醫不治，警方已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗釐清死因。（記者鄭淑婷攝）

2021/06/08 00:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕23歲張姓女子與宋姓男友人入住桃園市桃園區某摩鐵，2人曾施用毒品及發生性行為，張女突然出現異狀，送醫急救宣告不治，體內驗出有安非他命、搖頭丸反應，摩鐵房間也被搜出笑氣氣球，不排除張女是施用過量毒品致死，警方已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗釐清確切死因，並依毒品罪嫌將宋男送辦。

張女於本月3日早上被送到桃園敏盛醫院急救，身邊並無親友陪同，院方遂向警方報案指出，張女情況危急，需通知家人到院，警方透過就醫資料及監視器畫面，查出張女是從摩鐵房間送到醫院，隨即前往該房間查看，發現與張女一同入住的宋男仍在，房內還有笑氣氣球、氣喘噴劑藥物等，宋男車內另藏有笑氣鋼瓶1瓶，而張女於當天下午宣告不治。

請繼續往下閱讀...

宋男原本避重就輕稱，有與張女在房內吸食笑氣及發生性行為，直到得知張女體內另被驗出安非他命、搖頭丸等毒品反應，才坦承2人有共同施用毒咖啡包，除了交付藏在車子駕駛座門把處的10包毒咖啡包，並稱來源是張女從住家房間帶來，張女房間也被找到1包毒品咖啡包。

警方已報請檢察官、法醫相驗，釐清張女確切死因，宋男則被依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法