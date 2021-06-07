讓車主更換報廢車改裝品變賣 警員圖利罪遭判刑

新北地院。（資料照）

2021/06/07 16:15

〔記者王定傳／新北報導〕前新北市警局林口分局瑞平派出所黃姓警員（現已調職），於任職該所期間發現陳姓騎士的機車已報廢仍懸掛其他車牌，予以取締後，原本應依法沒入，但他竟允許車主更換改裝的排氣管、儀表板、避震器及引擎等物後變賣，新北地院合議庭審酌黃男犯罪情節輕微，且是因陳男一再懇求一時失慮犯案，情堪憫恕，減刑後依違反貪污治罪條例判刑1年6月，可上訴。

檢方調查，前年12月29日，黃男在新北市林口區台15線19.5公里處執行「防飆勤務」時，發現陳某的機車已報廢，仍懸掛其他車牌，予以取締後將機車扣留於派出所內。

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怎料，兩天後，他竟允許陳某攜帶已報廢的排氣管、儀表板、避震器及引擎等物進入派出所，更換機車上的改裝品，之後將改裝品帶走變賣，所得26500元。

檢方偵辦時，黃男辯稱只允許陳某拔車牌，但不知道他更換排氣管等物，檢方並不採信，最後依對主管事務圖利罪嫌將他起訴。

法院審理時，黃男仍辯稱：「我從未答應陳某可以拆卸、替換車上零件，我僅同意可將懸掛車牌拆下」、「陳某之所以一口咬定經過我的同意，是因如果他不這樣講的話，就變成竊盜，因此在切身利害情形下，將責任推到我身上」。

但合議庭判定，本案機車經扣留後，陳某曾撥打數通電話給黃男，詢問可否更換機車上的改裝零件，初時黃男並未應允，但禁不起一再懇求予以同意，且黃男不僅知悉此事，他還帶著陳某進入派出所廚房，並曾前往察看陳某更換零件情形，更換結束後還上前檢查。

合議庭認為，黃男圖利的金額在5萬元以下，且犯罪情節尚屬輕微，依貪污治罪條例規定予以減刑；另外審酌黃男服務警界逾25年，表現尚稱良好，當時因陳某一再懇求，一時失慮予以同意，且圖利金額不高、犯罪情節輕微，情堪憫恕，依刑法規定予以減刑。

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