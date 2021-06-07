壹電視攝影大樓內廁所猝死 警全套防護衣封鎖現場調查

2021/06/07 09:51

〔記者鄭景議／台北報導〕位於台北市內湖的壹電視大樓，今早驚傳一名年約30歲的劉姓男子，被清潔婦發現在廁所身亡，據了解劉男為公司棚內攝影，警方勘查現場初步排除自殺與他殺可能性，後續死因還有待釐清。

警消接獲通報，先依SOP穿著全套隔離衣，才破門進入廁所，發現劉男已經明顯死亡屍僵，才趕忙通報家屬，並封鎖現場進行採證。

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據了解，該男因為疫情，已經整整一個禮拜未上班，昨晚才進公司，沒想到發生意外，令家屬十分難過，詳細死因不明，還有待檢警進一步釐清。

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