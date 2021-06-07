139線11名學生族重機車聚 彰化擬採重罰330萬

彰化市139線11名高中生、大學生騎重機群聚，警方全部依傳染病防治法開單告發。 （記者湯世名翻攝）

2021/06/07 08:43

〔記者湯世名／彰化報導〕全台群聚最高罰鍰！彰化市139線大彰路5日出現大批機車騎士群聚，警方據報到場發現有多達11名騎士群聚在139線20K處，這11人全部都是高中生、大學生，儘管騎士都有戴口罩，已違反全台三級警戒期間禁止室外10人以上聚會活動，全部依傳染病防治法移送衛生局裁處，一旦以每人30萬元最高罰判定，11人最重恐被開罰330萬元，堪稱這波疫情爆發以來全台最重的罰鍰。

全台三級警戒期間禁止室外10人以上聚會活動，彰化警察分局快官派出所前天獲報，多名車友在139縣道20k處車聚聊天且沒戴口罩，員警到場盤查車友 ，雖然都有戴口罩 ，但駕駛人加上乘客竟然有多達11人在場，其中1人住台中市，其他全部是彰化縣民，均開立稽查單，依傳染病防治法陳報衛生局依權責認定，每人開罰最低6萬元最高30萬元。

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彰化警分局長婁自強指出，根據「傳染病防治法」第37條，違反室內5人以上、室外10人以上聚會禁令，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。若依照本案11人、每人6萬元計算，總罰鍰最少66萬元，若以最高罰計算，總罰鍰將高達330萬元，一旦以最高罰裁罰，則將創下全台群聚開罰的最重罰鍰。

婁自強表示，彰化疫情嚴峻，5月底彰化縣才爆發「麻將牌咖傳染鏈」，縣長王惠美苦口婆心呼籲，「即日起，室內室外非必要社交聚會，一律停止」，舉凡麻將、撲克牌等通通及室外集會都不行，請縣民疫情期間不要再出門群聚了，否則最高每人可處罰30萬元。

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