衰尾？共犯翻供狡辯 害坦承犯行車手判更重

兩名詐欺車手上訴二審，其中一人翻供否認犯行，台中高分院沒有減輕，反而對兩人加重量刑、判得更重。（資料照、記者張瑞楨攝）

2021/06/05 15:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竊盜、毒品等前科的男子褚宗琳、游育霖，前年加入詐欺集團當車手，前年8月間，彰化縣許姓女子受騙，用保單貸款470萬元，被褚、游等人提領一空，2人於桃園被逮捕，苗栗地院一審時，2人坦承犯行，一審依加重詐欺取財罪各判1年2月徒刑，兩人卻上訴，游男還翻供否認犯行，宣稱自己絲毫不知提領贓款一事，不料，兩人二審不但沒減刑，反而還加重，翻供狡辯的游男加重2個月（1年4月），褚男始終坦承犯行，卻於二審加重3月（1年5月），堪稱是衰尾車手。

判決書指出，褚宗琳於2019年加入詐欺集團，再拉游育霖加入（違反組織犯罪防制條例部分另案審理中），褚男當車手頭，游男負責開車接應，每次報酬各3000元至5000元，同年8月間，許女接獲詐欺電話，騙徒假冒警察，誆稱許女涉入重大刑案，要提供資產給法院保管，否則會被拘提入獄，許女先把自己的存摺、提款卡與密碼，放在公園溜滑梯下面，再持保單向銀行貸款3筆，合計470多萬元，這些錢被褚、游等人，分成19次提領一空，地點涵蓋苗栗與桃園境內的郵局、銀行提款機，以及台中市區內一家醫院內的提款機。

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檢警拘捕2人後，兩人都坦承犯行，苗栗地院認為兩人觸犯三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪、洗錢防制法的一般洗錢罪，都是共同正犯，不過，兩人於偵查或審判中自白，可減輕量刑，但兩人卻又有多次毒品前科，應加重其刑，據此判刑各1年2月。

兩人認為太重而上訴，游男更是翻供，全盤否認犯行，他不否認開車載褚男去領錢，但他不知是盜領贓款，他更未加入詐欺集團，台中高分院法官卻認為，游男供詞前後不一，也與褚男供詞矛盾，兩人住在桃園，游男卻願意載褚男到苗栗、台中領錢，卻又辯稱不知情，此說難以採信。

二審認為，一審漏列兩人另有11次併案的盜領贓款犯行，撤銷一審判決，改判褚男1年5月（加重3個月）、游男1年4月徒刑（加重2個月），兩人犯罪所得各1萬1000元沒收，可上訴。

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