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    首頁　>　社會

    不想跟猴子住！中山大學教授妻分居鬧離婚

    中山大學「猴患」聞名全台，女大生拿外送餐點時還要「持槍」避免獼猴搶食。（圖擷取自臉書社團「爆廢1公社」）

    中山大學「猴患」聞名全台，女大生拿外送餐點時還要「持槍」避免獼猴搶食。（圖擷取自臉書社團「爆廢1公社」）

    2021/06/05 10:01

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕中山大學「猴患」聞名全台，繼該校同學取外送餐點、手持BB槍防猴新聞後，還有教授妻不想住在猴群橫行的職務宿舍，分居之後鬧離婚，不過，法官認為，教授妻沒有不能履行同居義務的正當理由，判妻子要回宿舍和教授住一起，也不准兩人離婚。

    判決指出，教授和妻子於2017年結婚，夫妻倆一起住進大學教職員宿舍，2019年1月，倆人愛的結晶出生後，妻子坐完月子就搬回娘家，教授好說歹說，才把妻子勸回，但幾個月後，教授因公務出國，妻子又帶著孩子返回娘家後，無論教授回國後如何溝通，妻子均拒絕回家，教授無奈之餘，只好向法院提告聲請履行同居義務。

    高雄少家法院審理時，妻子抱怨指稱，教授常因工作出國、工作繁忙及帶學生爬山等情況，經常不在家，卻要求她要住在地處偏僻、生活機能不佳、猴群橫行的職務宿舍，娘家的父母要他們回去居住，還會提供生活照顧，但教授就是不願意搬去娘家住。

    妻子還說，教授出國洽公時，她因住在宿舍感到生活不便又缺乏安全感，暫回娘家與父母同住，教授回國後，竟指責她爸媽還懷疑她外遇；她分居後又看到教授把臉書中感情狀態更改為「Separated」，刪除臉書中兩人結婚照片，她認為教授想要離婚，於是也在訴訟期間向法院聲請離婚。

    法官綜合倆人供詞，認為教授和妻子都是高知識分子，不合的原因都是夫妻相處、子女照顧、與各自原生家庭間意見不合這類常發生在夫妻上的事情，如果夫妻只是意見不合就要鬧分居，難構成不能同居的正當事由。

    至於妻子說教授有意離婚，她才會提出離婚訴訟，法官也認為，夫妻間爭執時，常因一時情緒激動或憤怒，而口出「不然離婚啊」、「離婚協議簽一簽」等語，難僅以此認定婚姻已存有重大破綻，或以此即認為其中一方對於婚姻破綻應負主要責任，而無從繼續同居，因此判妻子要回去跟教授同居、不准兩人離婚。

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