6/4 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/04 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月4日）開獎第110000054期大樂透、第110000133期雙贏彩、第110000133期今彩539，頭獎均摃龜。

第110000054期大樂透中獎號碼為「07、08、24、28、32、41，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共24注中獎，每注可得5萬4427元；肆獎共87注中獎，每注可得9652元；伍獎共1704注中獎，每注可得2000元；陸獎共2703注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7164注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1393注中獎，每注可得400元。

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第110000054期49樂合彩中獎號碼為「07、08、24、28、32、41」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共129注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3438注中獎，每注可得1250元。

第110000133期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、10、13、15、16、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1414注中獎，每注可得100元。

第110000133期今彩539中獎號碼為「06、12、13、15、39」，頭獎摃龜；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共5435注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8924注中獎，每注可得50元。

第110000133期39樂合彩中獎號碼為「06、12、13、15、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6881注中獎，每注可得1125元。

第110000133期3星彩中獎號碼為「234」，正彩共61注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000133期4星彩中獎號碼為「5432」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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