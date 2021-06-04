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    大雷雨豪雨襲擊新北 消防局派員勘災

    新北市列入大雷雨、豪雨警戒區。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市列入大雷雨、豪雨警戒區。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/06/04 14:46

    〔記者吳仁捷／新北報導〕因應強降雨，中央氣象局發布新北等地為大雷雨、豪雨警戒區，新北市新店、汐止降下大雷雨，新北市災害應變中心EOC今天下午1時25分開設，監控雨勢並啟動防災，新北市EOC提醒請民眾留意瞬間大雨，慎防山區及低窪地區坍方落石或溪水暴漲；新北市消防局也派出外勤單位查看、回報災情中。

    根據新北市EOC最新監控，雨勢前10名依序為汐止區（社后橋） 19.0mm、汐止區（國一N013K） 19.0mm、三峽區（五寮國小） 17.0mm、深坑區（深坑）16.5mm、石碇區（石碇（2））16.0mm、汐止區（汐止）14.0mm、汐止區（鵠鵠崙）14.0mm、平溪區（火燒寮）11.5mm、汐止區（五指山）11.5mm、萬里區（萬里國小）。

    期間共獲報兩起積水，新店區永業路2號前、汐止區福德一路392巷22弄26號，其中新店案積水已消退。

    新北EOC提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

    新北市列入大雷雨、豪雨警戒區。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市列入大雷雨、豪雨警戒區。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市列入大雷雨、豪雨警戒區，新北市政府緊急開啟應變中心因應、監控新店、坪林、汐止等警戒區。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市列入大雷雨、豪雨警戒區，新北市政府緊急開啟應變中心因應、監控新店、坪林、汐止等警戒區。（記者吳仁捷翻攝）

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