竹北養生館偷營業 美容師和男客「人與人連結」當場被逮

新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，還提供場所供美容師和男客有「人與人的連結」，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

2021/06/04 12:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北警分局昨天傍晚查獲竹北東區竟然有養生會館不顧疫情嚴峻，涉嫌偷偷違規營業，且店內沒有實聯制、現場多人沒戴口罩，甚至有人正在、或準備要發生「人與人連結」的行為！

警方獲報後一舉逮捕在場男女共10人，依違反傳染病防治法把店家、還有在場者統統移請縣府衛生局裁罰，也把現場負責人、當下正在發生「人與人連結」的美容師和男客共3人，另依妨害風化罪嫌移送法辦。

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竹北警分局昨天傍晚約5點獲報，指六家派出所轄下某養生會館疑似偷營業。派出所員警前往埋伏取締，發現該店雖鐵捲門深鎖、店內也沒有亮燈，但經仔細勘查發現，有多名男、女頻繁從店家的後門進出。

警方迅速入內表示要臨檢，當場發現1組男女，沒有配戴口罩且正在進行性交易，另1名男客則正在等候美容師前去提供服務。

警方說，他們清查發現全店總共有10人在內，店外周遭架設10多組監視器。研判是想在防疫期間仍想違規營業，為規避查緝才如此防範。

警方也發現這家養生館內並未採取實聯制，室內多達10人，其中有3女2男都沒戴上口罩，已經違反傳染病防治法。

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新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

警方獲報後一舉逮捕在場男女共10人。（圖由竹北警分局提供）

新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，還提供場所供美容師和男客有「人與人的連結」，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

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