為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹北養生館偷營業 美容師和男客「人與人連結」當場被逮

    新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，還提供場所供美容師和男客有「人與人的連結」，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

    新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，還提供場所供美容師和男客有「人與人的連結」，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

    2021/06/04 12:36

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北警分局昨天傍晚查獲竹北東區竟然有養生會館不顧疫情嚴峻，涉嫌偷偷違規營業，且店內沒有實聯制、現場多人沒戴口罩，甚至有人正在、或準備要發生「人與人連結」的行為！

    警方獲報後一舉逮捕在場男女共10人，依違反傳染病防治法把店家、還有在場者統統移請縣府衛生局裁罰，也把現場負責人、當下正在發生「人與人連結」的美容師和男客共3人，另依妨害風化罪嫌移送法辦。

    竹北警分局昨天傍晚約5點獲報，指六家派出所轄下某養生會館疑似偷營業。派出所員警前往埋伏取締，發現該店雖鐵捲門深鎖、店內也沒有亮燈，但經仔細勘查發現，有多名男、女頻繁從店家的後門進出。

    警方迅速入內表示要臨檢，當場發現1組男女，沒有配戴口罩且正在進行性交易，另1名男客則正在等候美容師前去提供服務。

    警方說，他們清查發現全店總共有10人在內，店外周遭架設10多組監視器。研判是想在防疫期間仍想違規營業，為規避查緝才如此防範。

    警方也發現這家養生館內並未採取實聯制，室內多達10人，其中有3女2男都沒戴上口罩，已經違反傳染病防治法。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

    新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

    警方獲報後一舉逮捕在場男女共10人。（圖由竹北警分局提供）

    警方獲報後一舉逮捕在場男女共10人。（圖由竹北警分局提供）

    新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，還提供場所供美容師和男客有「人與人的連結」，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

    新竹縣竹北市東區某養生館違規營業，還提供場所供美容師和男客有「人與人的連結」，被竹北分局一舉抄了。（圖由竹北警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜呼籲非民生必須店家停業 新北5大類業者要注意
    2021/06/03 19:33

    侯友宜呼籲非民生必須店家停業 新北5大類業者要注意
    裝傻還是白目？ 中市酒吧、餐館各5人群聚辯「符合防疫規定」
    2021/06/03 13:29

    裝傻還是白目？ 中市酒吧、餐館各5人群聚辯「符合防疫規定」
    下班時間北車地下街空無一人 網嘆連續無薪假好慘
    2021/06/02 12:26

    下班時間北車地下街空無一人 網嘆連續無薪假好慘
    桃市美容美髮行業4至14日全面停業 即起3天勸導期
    2021/06/01 11:01

    桃市美容美髮行業4至14日全面停業 即起3天勸導期
    婦人找男技師「鬆一下」 振振有詞：群聚不行、兩個人沒關係
    2021/05/28 11:40

    婦人找男技師「鬆一下」 振振有詞：群聚不行、兩個人沒關係
    無視三級警戒淡水揮皇高球場堅持營業 侯友宜斥：太離譜
    2021/05/26 20:06

    無視三級警戒淡水揮皇高球場堅持營業 侯友宜斥：太離譜
    社會今日熱門
    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處
    2021/06/03 19:39

    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩
    2021/06/03 18:33

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救
    2021/06/03 18:39

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字
    2021/06/03 23:17

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播